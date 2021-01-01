حفل غير تقليدي .. محمد نور يتلقى عرضًا لمهرجان اعتزاله

نجم الاتحاد الأسبق يتفق على حفل اعتزاله

ينوي محمد نور؛ نجم الاتحاد والمنتخب السعودي الأسبق، تنظيم مهرجان اعتزاله خاص به، خلال الفترة المقبلة، لكنه لن يكون بالطريقة التقليدية المعتاد عليها.

القوة العاشرة كان قد اعتزل نهائيًا في 2020، بعدما انتهت فترة إيقافه من قبل لجنة الرقابة على المنشطات، والتي بدأت في 2016.

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ووفقًا لصحيفة "المدينة" السعودية فإن نور بدأ في ترتيبات حفل اعتزاله، بعدما تلقى عرضًا من إحدى الشركات المتخصصة لرعاية الحفل بكل تفاصيله، مشيرةً إلى أنه عرض مبهر وسيكون حفلًا غير مسبوقًا، يتضمن تفاصيل جديدة بأسلوب عصري حديث.

وأوضحت الصحيفة أن الحفل سيسلط الضوء على جوانب ستكون مفاجئة للجماهير، ولن يكون تقليديًا بيوم واحد ومباراة واحدة فقط، إنما سيمتد الحفل لعدة أيام.

لكن ما اتفق عليه الطرفان أن يتم تأجيل إقامة الحفل حتى عودة الجماهير للمدرجات بنسبة 100%، على أن يتحدد الموعد النهائي لاحقًا.

يذكر أن نور كان قد بدأ مسيرته الكروية في نادي الاتحاد، قبل أن ينتقل إلى النصر في صيف 2013 لمدة موسم واحد في صفقة انتقال حر، بعد دخوله في مشكلات عدة مع مجلس إدارة العميد وقتها، لكنه عاد للنمور من جديد في صيف 2014.

وخلال سنوات تواجده في الملاعب، حصد نور سبعة ألقاب دوري سعودي، لقبي دوري أبطال آسيا، وثلاثة ألقاب كأس ولي العهد ولقب كأس الملك.