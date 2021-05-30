أنباء عن استقالة قبل مواجهة النصر المصيرية

أوضح محمد نور؛ نجم نادي الاتحاد السعودي الأسبق، موقفه من العمل في النادي خلال الفترة المقبلة، متوجهًا بطلب إلى أنمار الحائلي؛ رئيس العميد، من أجل مصلحة الفريق.

خلال الساعات الماضية، زعمت بعض التقارير الصحفية السعودية تقدم حامد البلوي؛ المدير التنفيذي للنادي الجداوي، باستقالته رفقة جهازه الإداري بالكامل، وهو ما سبب جدلًا واسعًا نظرًا لاستعداد العميد لخوض كلاسيكو مهم في ختام دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أمام النصر.

اقرأ أيضًا | الكشف عن حجم ديون الاتحاد ونجاح الإدارة المذهل في تخفيضها

الأنباء لم تُعجب نور، الذي أشاد بالبلوي ودوره الكبير في إعادة هيبة النمور من جديد، بعد موسمين صارع الفريق بهما الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى، حتى آخر جولات.

وكتب نور، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "استقالة حامد البلوي خسارة كبيرة، اعرفه انضباطي من الدرجة الأولى، يحترمه اللاعبون وأعاد الهيبة في المحافظة على حقوق الاتحاد في المباريات، أتمنى من اخي أ. أنمار الحائلي الجلوس معه وإبقائه".

وأضاف: "لكل من طالب بنور أقول أتشرف بخدمة الاتحاد لكن عندي مشاغل تمنعني الان واحمد كفاءة يجب ان تستمر".

استقالة حامد البلوي خسارة كبيرة

اعرفه انضباطي من الدرجة الأولى يحترمه اللاعبون وأعاد الهيبة في المحافظة على حقوق الاتحاد في المباريات

أتمنى من اخي أ. أنمار الحائلي الجلوس معه وإبقائه

ولكل من طالب بنور أقول أتشرف بخدمة الاتحاد لكن عندي مشاغل تمنعني الان وحامد كفاءة يجب ان تستمر pic.twitter.com/c6Ab6eHnhp — محمد نور (@MohamedNoor_N18) May 29, 2021

يذكر أن الاتحاد يواجه النصر اليوم الأحد، في تمام الساعة التاسعة مساءً، على مرسول بارك، ضمن الجولة الـ30 والأخيرة من الموسم المحلي.

ويسعى العميد في هذه المباراة للفوز في انتظار تعثر الشباب، كي يصعد للمركز الثاني في جدول الترتيب، إذ يأتي الليث وصيفًا بـ54 ويتأخر عنه الاتحاد بنقطة وحيدة، أما النصر فيأتي بالمركز الخامس برصيد 46 نقطة.