الاتحاد مُحاصر .. 24 ساعة لتسديد الديون وإلا خصم النقاط

الاتحاد في ورطة كبيرة

أقر الاتحاد السعودي لكرة القدم خصم 15 نقطة من رصيد نادي الاتحاد في الموسم القادم من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي بسبب عدم تسديده للمستحقات المالية الواجبة لأندية الفيصلي والقادسية والاتفاق، وقد منحه فرصة 30 يومًا للتسديد.

وصدر قرار الاتحاد السعودي في السابع من يوليو الماضي، مما يعني أن النادي الغربي أمامه 24 ساعة فقط لتسديد المبالغ المستحقة أو الوصول لصيغة تسوية مع الأندية الثلاثة، وإلا سيُخصم من رصيده في الموسم القادم من الدوري السعودي 15 نقطة.

ما هو موقف القادسية والاتفاق والفيصلي من جدولة المستحقات؟

صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن الأندية الثلاثة ترفض رفضًا تامًا جدولة المستحقات المالية المطلوبة من الاتحاد، وذلك لأسباب مختلفة.

إذ نقلت عن خالد الدبل رئيس الاتفاق تأكيده رفض ناديه التام جدولة المبالغ المطلوبة بسبب عدم احترام الاتحاد لهم طوال العامين السابقين، مضيفًا "لم يجيبوا على اتصالات نادينا منذ عامين، والآن يطلبون الجدولة، وهذا لا يليق بنادي الاتفاق، ولا يراعي الاحترام الكبير الذي نكنّه للاتحاد والاتحاديين".

وأوضح الدبل أن ناديه تلقى اتصالًا في الأيام الأخيرة من إدارة الاتحاد لطلب الجدولة لكنه لم يُوافق بسبب سوء معاملة مسؤولي الفريق الجداوي لهم خلال العامين الماضيين.

موقف الفيصلي لم يختلف عن الاتفاق لكن لأسباب مختلفة، إذ أوضحت الرياضية أن النادي يرفض الجدولة لأن صبره طال على الاتحاد ولوجود التزامات مالية كثيرة عليه أبرزها تسديد مقدمات عقود ورواتب اللاعبين.

القادسية لم يسر في طريق مختلف ورفض هو الآخر الجدولة، إذ نقلت الرياضية عن مصدر من النادي قوله أن الاتحاد عرض عليهم دفع 5 ملايين ريال مقدمًا ثم زاد المبلغ إلى 6 على أن يتم جدولة المتبقي، لكنهم رفضوا العرض تمامًا.

كم قيمة المبلغ المطلوب من الاتحاد؟ وما موقف النادي؟

مجموع المستحقات المالية المطلوب تسديدها اليوم السبت لأندية القادسية والاتفاق والفيصلي تبلغ 21 مليون ريال سعودي، ويمتلك القادسية الحصة الأكبر بـ11 مليون ريال.

الرياضية أوضحت أن إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي تسعى جاهدة لتوفير المبلغ المطلوب وتسديده اليوم قبل انتهاء المهلة لتفادي خصم النقاط من رصيد الفريق في الموسم القادم من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي.

صحيفة البلاد السعودية كانت قد أكدت قبل يومين أن الاتحاد نجح في تأمين المبلغ المطلوب بالفعل لكنه ينتظر للساعات الأخير لعل محاولات جدولة الديون تنجح، وذلك بهدف تخفيف العبء المالي عن النادي في الوقت الحالي، ولكنه سيُسدد المبالغ المطلوبة حال لم تنجح تلك المحاولات.

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