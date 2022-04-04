الاتحاد: ليس معقولًا أن نُفاوض زيزو ولدينا رومارينيو وكورونادو

نفى نادي الاتحاد السعودي الأخبار المثارة حول رغبته التعاقد مع أحمد سيد زيزو جناح الزمالك، مستنكرًا إمكانية التفكير بالأمر في ظل وجود النجمين رومارينيو وإيجور كورونادو.

كانت عدة تقارير صحفية قد أشارت يوم أمس إلى تقديم الاتحاد لعرض بقيمة 3 ملايين دولار لضم زيزو خلال سوق الانتقالات الصيفي القادم، وهو ثاني لاعب زملكاوي يرتبط بالعميد بعد طارق حامد.

ماذا قال الاتحاد عن المفاوضات لضم زيزو؟

موقع "كورة بلس" المصري نقل عن مصدر في الاتحاد تأكيده عدم وجود أي مفاوضات لضم زيزو أو أي جناح أجنبي غيره، والسبب وجود المتألقين رومارينيو وإيجور كورونادو واستحالة التخلي عن أي منهما الموسم القادم.

وأضاف "اتحاد جدة مستحيل الآن يفكر في فتح ملف التعاقدات مع أي لاعب خارج النادى ونحن في مرحلة الحسم في الدوري، خاصة أن مثل هذه الأخبار تؤثر سلبًا على الفريق".

"الحديث عن رغبتنا التعاقد مع زيزو غير صحيح، لدينا البرازيلي رومارينيو وكورنادو، وهما ثنائي مميز، كما أن أقوى تدعيمات الاتحاد في مركز الجناحين خلف المهاجم".

تابع "رومارينهو ثاني هدافي الدوري السعودي، وهو مركزه جناح ويلعب أيضًا خلف المهاجم، وكذلك كورنادو يلعب نفس الدور أيضًا، كجناح وخلف المهاجم بسبب الخطة ويجيد الكرة الثابتة. مجرد فكرة التفكير في التخلي عنهما مقابل التعاقد مع زيزو سيزعج المدرب".

منطقيًا .. الاتحاد لا يحتاج زيزو

حديث المصدر الاتحادي يبدو منطقيًا للغاية، إذ لا يحتاج الفريق فعلًا للاعب منتخب مصر أو أي جناح غيره بسبب وجود وفرة في هذا المركز لدى الفريق من اللاعبين الأجانب والمحليين.

الاتحاد يمتلك بجانب رومارينيو وكورونادو كلًا من عبد العزيز البيشي وعبد الرحمن العبود وفهد المولد، والثنائي الأول خاصة يُقدم موسمًا مميزًا، بجانب قدرة هارون كمارا اللعب الجناح بجانب قلب الهجوم.

هذا الأمر يُغلق الباب فعلًا أمام ضم أي لاعب جديد خلف المهاجم، إلا لو غادر أحد اللاعبين وهو أمر مستبعد تمامًا.

الاتحاد بحاجة لأجانب في الوسط والدفاع، خاصة بعدما خسر الثلاثي سعود عبد الحميد وكريم الأحمدي وعبد الإله المالكي في سوق الانتقالات الشتوي الأخير.

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