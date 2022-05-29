"الاتحاد لم يكن متصدر الدوري، بل حارسه من النصر حتى يعود الهلال"

الاتحاد فقد صدارته للدوري السعودي

انتقد حسن الصبحان الملقب بملك التوقعات لاعبي الاتحاد بشدة عقب الخسارة أمام الطائي اليوم الأحد ضمن الجولة الـ28 من الدوري السعودي وما تبعها من تنازل عن صدارة جدول الترتيب لصالح الهلال.

الصبحان كان دائم التأكيد على أن صراع اللقب انتهى وحسمه الاتحاد لصالحه، مستبعدًا تمامًا عودة الهلال وقدرته على انتزاع اللقب من الفريق الجداوي، لكن ما حدث اليوم من نتائج نقل الكرة لملعب الزعيم وجعله المتحكم في مصيره والقادر على التتويج بالفوز في آخر مباراتين دون النظر لأي نتائج أخرى.

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الصبحان هاجم بقوة لاعبي الاتحاد ولعبهم بروح انهزامية ولامبالاة، مشيرًا إلى أنهم أهدروا أسهل بطولة دوري وأنهم مجرد لعبوا دور الحارس للصدارة حتى يعود الهلال.

إذ قال "الاتحاد لم يكن بطل الدوري أو المتصدر، بل كان حارس الدوري من النصر والأهلي والشباب حتى عودة الهلال، منع الجميع من التقدم وحين جاء الهلال قال له تفضل المقدمة .. حرست لك المكان حتى عودتك".

تابع "الفريق لا يمتلك أي رغبة في اللعب والبطولة، اللاعبون لا يريدون الفوز بالدوري، يلعبون بانهزامية كبيرة وباستسلام ودون أي روح قتالية، ألم تستطع الفوز آخر 3 مباريات وأنت المتصدر؟ أهدرت أسهل دوري، خسرتم أمام الهلال بطريقة مستفزة واليوم أمام فريق يُنافس على الهبوط".

أتم "المدرب في الجولة الـ20 قال أن اللقب سيُحسم عند الجولة الـ27 لكنه كان يقصد أن اللقب سيضيع عند الجولة الـ27".

يُشار إلى أن الهلال نجح في الفوز على الاتحاد ذهابًا إيابًا في الدوري السعودي هذا الموسم، إذ انتهت نتيجة مباراة الرياض لصالحه 2-1 وحسم مواجهة جدة 3-1، وهو ما جعله المتصدر بفارق المواجهات المباشرة رغم تساويه في رصيد النقاط مع العميد بـ61 نقطة.

الهلال نجح في الفوز بالدوري السعودي خلال الموسمين الأخيرين و4 مرات في السنوات الخمسة الأخيرة، لم يفلت منه سوى موسم 2018-2019 الذي تُوج به النصر.