العميد أقال مدربه البرازيلي فابيو كاريلي بعد خسارة اللقب العربي

حذر الإعلامي الرياضي عدنان جستنيه، إدارة نادي الاتحاد السعودي برئاسة أنمار الحائلي، من التسرع في التعاقد مع مدير فني أجنبي جديد خلفًا للبرازيلي المقال فابيو كاريلي، مطالبًا بمنح الفرصة لحسن خليفة.

النادي الجداوي كان قد أعلن إقالة المدرب البرازيلي أول أمس الأحد، بعد خسارة نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، أمام الرجاء المغربي بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل 4-4.

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وكلفت إدارة النادي المدرب الوطني حسن خليفة، بتولي القيادة الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة، دون تحديد ما إذا كان سيتم التعاقد مع بديل أجنبي أم أن خليفة سيتولى المسؤولية حتى نهاية الموسم.

وكتب جستنيه محذرًا مجلس الحائلي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " ادارة ااتحادحينما اقالت المدرب سييرا استسلمت ل”الضغوط” الجماهيرية واسرعت بالتعاقد مع “كات” المدرب” المتقاعد”".

وأضاف: "خشية من الوقوع في نفس الخطأ امل من الادارة ان لاتستجعل في اختيار المدرب وتمنح الفرصة للكابتن حسن خليفة لخبرته التدربية الطويلة ودرايته بوضع الفريق عبر وجوده كمساعد لكاريلي".

ادارة ااتحادحينما اقالت المدرب سييرا استسلمت ل”الضغوط” الجماهيرية واسرعت بالتعاقد مع “كات” المدرب” المتقاعد”وخشية من الوقوع في نفس الخطأ امل من الادارة ان لاتستجعل في اختيار المدرب وتمنح الفرصة للكابتن حسن خليفة لخبرته التدربية الطويلة ودرايته بوضع الفريق عبر وجوده كمساعد لكاريلي — عدنان جستنيه (@Adnan_Jas) August 23, 2021

التشيلي لويس سييرا في فترته الثانية مع الاتحاد، قاده منذ فبراير وحتى أكتوبر 2019، قبل أن تتم إقالته لسوء النتائج، إذ خاض معه العميد 29 مباراة، فاز في منها، وتعادل في أربع، وخسر تسعة لقاءات أخرى

وخسر معه النمور نهائي كأس الملك، بجانب وداع دوري أبطال آسيا من دور ربع النهائي بالهزيمة أمام الهلال.

وخلال أقل من شهر من رحيل سييرا، تعاقد الاتحاد مع الهولندي تين كات، لكنه رحل في يونيو 2020، ولم يخض سوى تسع مباريات فقط، فاز في واحدة، وتعادل في أربعة، وخسر أربعة آخرين.

ومعه ودع العميد كأس الملك من دور الـ16 بالهزيمة أمام الفتح بثنائية مقابل هدف وحيد.

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