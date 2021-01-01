خاص | كاريلي يحسم موقفه من عرض فلومينينسي

المدرب البرازيلي تحدث لجول عن نيته تجاه عقده مع الاتحاد

نفى فابيو كاريلي المدير الفني للاتحاد السعودي تلقيه عرض رسمي من فلومينينسي البرازيلي، لكنه أشار في نفس الوقت إلى سعادته مع ناديه ورغبته البقاء معه حتى نهاية عقده، وذلك خلال تصريحات خاصة لجول النسخة البرازيلية.

المدرب البرازيلي تولى تدريب العميد في فبراير 2020، وقد نجح في إنقاذه من الهبوط من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي الموسم الماضي، وبدأ معه الموسم الجاري بقوة وقاده للتواجد في المركز الرابع بفارق 4 نقاط فقط عن الصدارة.

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صحيفة لانس البرازيلية كانت قد كشفت النقاب عن رغبة مسؤولي نادي فلومينينسي في التعاقد مع كاريلي لقيادة الفريق في الموسم القادم، وقد أشارت إلى ترحيب المدرب بالأمر.

كاريلي نفى ذلك الخبر جملة وتفصيلًا وأكد رغبته البقاء في الدوري السعودي حتى نهاية عقده، مضيفًا "قرأت أخبارًا في الصحف حول فلومينينسي لكن لم يصلني أي عرض منهم، تلك الأمور عمومًا يتولى مسؤوليتها مدير أعمالي".

أضاف "أنا سعيد جدًا مع الاتحاد وبالعمل الذي نقوم به مع الفريق، لدي عقد حتى يونيو القادم، لا أحد يعلم ما الذي يحمله المستقبل لكني في الوقت الحالي سعيد جدًا وأرغب في إتمام عقدي مع الاتحاد".

أضاف حول موسم العميد الذي هزم الفتح مؤخرًا بأربعة أهداف مقابل هدف "أعتقد أننا في وضع ممتاز حاليًا، لم نخسر منذ 14 مباراة وهو ما جعلنا نتقدم لمركز جيد في جدول الترتيب، بجانب أننا تأهلنا لربع نهائي كأس الملك ونهائي البطولة العربية. نتطلع قدمًا للقتال على كافة تلك الجبهات".

يُشار إلى أن كاريلي كان قد تُوج بطلًا للدوري البرازيلي مع كورينثيانز عام 2016، وقد سبق له العمل مع الوحدة في السعودية قبل خوض تجربة جديدة مع الاتحاد.