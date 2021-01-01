"كاريلي جبان وتصرفه غير أخلاقي"

انتقادات لمدرب الاتحاد بسبب تصريحاته

وصف الإعلامي محمد البكيري، البرازيلي فابيو كاريلي؛ المدير الفني لنادي الاتحاد السعودي، بالمدرب الجبان، مؤكدًا أنه لا يحمي لاعبيه بل يلقي الاتهامات عليهم دائمًا دون تحمل للمسؤولية.

المدرب البرازيلي كان قد أكد في حواره مع صحيفة "المدرج الذهبي" أن الصربي ألكسندر بريجوفيتش؛ مهاجم الفريق، لا يناسب الفريق حاليًا. (طالع التفاصيل)

وكتب البكيري، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "المدرب الجبان كاريلي ابو نقطة كعادته لم يعلن لو مرة موقفا معنويا شجاعا لحماية اللاعبين/الفريق بتحمل مسؤولية خسارة/تعادل في مباراة منذ قدومه".

وأضاف: " واليوم.. نحن نقاد/جمهور قد ننتقد/نهاجم لاعب بالفريق كردة فعل. لكن ان يفعل ذلك مدرب مع لاعب عقده ساري والموسم لم ينتهي!؟ فهو تصرف لا اخلاقي".

المدرب الجبان #كاريلي_ابو نقطة كعادته لم يعلن لو مرة موقفا معنويا شجاعا لحماية اللاعبين/الفريق بتحمل مسؤولية خسارة/تعادل في مباراة منذ قدومه.

واليوم.. نحن نقاد/جمهور قد ننتقد/نهاجم لاعب بالفريق كردة فعل. لكن ان يفعل ذلك مدرب مع لاعب عقده ساري والموسم لم ينتهي!؟ فهو تصرف لا اخلاقي https://t.co/RSm6G0p8PF — محمد البكيري (@m_bukairy) April 26, 2021

المهاجم الصربي كان قد انضم للعميد في يناير 2019 قادمًا من باوك اليوناني، ولا يزال عقده ساريًا حتى نهاية موسم 2022-2023.

وبالموسم الجاري، شارك بريجوفيتش في 25 مباراة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين، سجل خلالها ثمانية أهداف.