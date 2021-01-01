فيديو | مدير البطولة العربية: أتمنى أن يلعب حجازي، لكننا لسنا في بطولة "حواري"

آل الشيخ يتحدث عن القضية مثار الجدل حاليًا

أكد طلال آل الشيخ مدير البطولة العربية أنه يتمنى مثل الجميع تواجد المدافع المصري أحمد حجازي مع فريق الاتحاد السعودي خلال مباراة نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال أمام الرجاء المغربي، لكن مشددًا في نفس الوقت استحالة حدوث ذلك.

حجازي كان قد حصل على بطاقة صفراء خلال مواجهة الشباب في إياب نصف نهائي البطولة العربية، وقد أثارت تلك البطاقة غضب الاتحاديين خاصة أن الإعادة التلفزية أوضحت خطأ القرار، وأن تلك البطاقة تسببت في إيقاف اللاعب وإبعاده عن النهائي.

وقد تقدم الاتحاد بطلب للاتحاد العربي لإلغاء تلك البطاقة خاصة مع حاجته للاعب الذي يُعد من أفضل لاعبي دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي هذا الموسم، إلا أن طلبه رُفض.

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طلال آل الشيخ مدير البطولة العربية أكد خلال تصريحاته لبرنامج الديوانية المذاع عبر القنوات السعودية الرياضية أن كأس محمد السادس بطولة محترمة تُلعب بنظام دولي وليست بطولة "حواري".

إذ قال "الجمهور الاتحادي كان سيغضب كثيرًا لو سمحنا لإيفر بانيجا مثلًا أن يلعب وكان موقوفًا عن اللعب، كنت سأتهم من جانبهم بأنني أجامل الشباب وأسعى لوضعه في النهائي".

أضاف "نحن لا نجامل أي طرف كان، الاتحاد قدم اعتراضًا وهذا حقه، وأنا من وجهة نظر شخصية أرى ومازلت مقتنعًا أن البطاقة الصفراء لحجازي كانت خاطئة وأن الخطأ كان لصالحه ليس ضده، لكن هل يُمكن إلغاء كل البطاقات الخاطئة في المباريات؟ البطولة العربية تُلعب بنظام دولي وليست نظام "حواري"".

#الديوانيه

طلال آل الشيخ – مدير البطولة العربية:

الاتحاديين شككوا فيني قبل مباراة #الشباب.. والنظام في البطولة العربية دولي وليس نظام "حواري".. ولا يمكن رفع الإيقاف عن أحمد حجازي. pic.twitter.com/qwDaIAHF14 — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 11, 2021

"أتمنى شخصيًا أن يلعب حجازي النهائي، ليس فقط لأن ذلك في صالح الاتحاد بل لصالح المباراة النهائية كذلك. نص المادة السادسة صريح جدًا ويمنع تدخلنا في قرارات الحكام، أتمنى أن أخدم الاتحاد في أي شيء لكن بشرط أن نحافظ على احترامنا وتقديرنا لأنفسنا وللبطولة الكبيرة".