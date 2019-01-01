فوضى فنية وإدارية في الاتحاد بسبب سييرا

فترة غير مستقرة يمر بها نادي الاتحاد حاليًا.

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

يعيش فريق نادي الاتحاد السعودي، حالة من الفوضى الفنية والإدارية غير مسبوقة، وذلك في الأيام الأخيرة للمدرب التشيلي لويس سييرا، الذي تمت إقالته مؤخرًا.

إدارة الاتحاد اتخذت قرارًا بإقالة سييرا، بعد الخسارة من الوحدة مساء أمس السبت، بالجولة السابعة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وأكدت صحيفة "عكاظ" السعودية على أن المغربي مروان داكوستا احتج على الفوضى الفنية التي شهدها الفريق، حيث اقتصرت مدة التدريب على 40 دقيقة فقط.

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قصر مدة التدريب تسببت في تذمر الكثير من اللاعبين أبرزهم المحترفين، وهو الأمر الذي يؤثر سلبًا على أداء الفريق.

أما عن فوضى الجانب الإداري، دخل لاعبي الاتحاد معسكرًا إعداديًا لمواجهة الوحدة، في ساعة متأخرة "12 ليلًا"، حيث انتقل اللاعبين عبر سياراتهم الخاصة وليس في الحافلة.

وفضل أحمد كعكي المشرف العام على فريق الاتحاد، حضور مباراة في دوري الأحياء، بدلًا من التواجد بجانب اللاعبين في التدريب الأخير.