الاتحاد يتحرك قانونيا ضد فوساري

اللاعب لم يحترم ناديه

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أوضحت تقارير صحفية سعودية أن الاتحاد صعد قضية اللاعب محمد فوساري قانونياً من أجل الحفاظ على حقوقه بعد مشاكل الأيام الأخيرة.

وتعاقد اللاعب مع النصر الإماراتي في الأيام الماضية، وتم قيده ضمن صفوف فريق المقيم الخاص بالنادي.

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وقام مجلس إدارة الاتحاد بتقديم شكوى قانونية بحق اللاعب بعد توقيعه مع النصر لحفظ حقوقه، بحسب قوانين الاتحاد السعودي.

وتنص القوانين أن من الاتحاد يحق له تقييد اللاعب كهاوي لمدة ثلاث سنوات في حال رفض تجديد عقده مع ناديه.

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وكشفت تقارير سعودية عن تقديم النادي عرضاً لفوساري لتجديد عقده، ولكنه رفضه خلال الشهر الماضي.

ولعب فوساري 63 مباراة مع الاتحاد وسجل 61 هدفاً في المواسم الثلاثة الماضية.