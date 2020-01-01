الجهاز الطبي للاتحاد يصدم كاريلي

العميد يخسر واحد من أهم لاعبيه في مباراة مهمة

تلقى البرازيلي فابيو كاريلي؛ المدير الفني لنادي الاتحاد السعودي، نبأ غير سار من الجهاز الطبي للفريق، بخسارة واحد من أهم لاعبيه خلال ذهاب نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

العميد يخوض نصف نهائي البطولة العربية أمام الشباب السعودي، على أن يقام الذهاب في الثاني من ديسمبر المقبل، والإياب في الرابع من يناير 2021.

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ووفقًا لصحيفة "الاقتصادية" السعودية فإن فرص لحاق فهد المولد؛ نجم النمور، بلقاء الذهاب تضاءلت، بعدما تم التأكد من إصابته بقطع كامل في العضلة الخلفية للقدم اليسرى، ليتأكد غيابه عن الملاعب لمدة ثلاثة أسابيع.

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وأوضحت مصادر الصحيفة أن الطبيب المختص وضع للاعب برنامج تأهيلي مدته 21 يومًا، يخضع خلالها لفترة راحة وتأهيل، كون إصابته هي تمزق من الدرجة الأولى.

الفهد الأسمر يغيب كذلك عن مواجهتي الفيصلي والقادسية يومي 23 و2 من الشهر الجاري، ضمن الجولتين الخامسة والسادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان المولد قد تعرض للإصابة خلال ديربي جدة أمام الأهلي، في 31 من أكتوبر الماضي، ضمن الجولة الثالثة من الدوري المحلي، ولم يستطع استكمال المباراة.

يذكر أن الاتحاد يحتل المركز العاشر في جدول الترتيب برصيد خمس نقاط فقط من أربع مباريات، إذ فاز في لقاء وحيد، وتعادل في اثنتين، وخسر مباراة أخرى.