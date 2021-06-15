مفاجأة صادمة للنصر والشباب بشأن سعود عبد الحميد

المدافع السعودي الشاب مطلوب في الناديين

لم يُتم نادي الاتحاد السعودي أي صفقة جديدة حتى الآن، إذ تسعى الإدارة لحسم عدد من الملفات العالقة أولًا وأبرزها تسديد الديون والحصول على شهادة الكفاءة المالية وتجديد عقود بعض اللاعبين وعلى رأسهم سعود عبد الحميد.

الظهير الأيمن الشاب حظي بموسم رائع في الدوري السعودي 2020-2021، وقد لفت أنظار الجميع له مما دفع النصر والشباب لمفاوضته خاصة مع اقترابه من دخول الفترة الحرة في عقده.

المصادر تحدثت عن عرض مالي من الاتحاد بقيمة 5 ملايين ريال لتجديد عقد سعود، وكشفت عن عرض من الشباب بقيمة 5.5 مليون ريال سنويًا للاعب، فيما عرض النصر 7 ملايين ريال.

طارق عبد الله يؤكد بقاء سعود عبد الحميد مع الاتحاد

بات طارق عبد الله مدافع الاتحاد على أعتاب الانضمام إلى نادي التعاون السعودي، حيث رفض العميد تجديد عقده الذي سينتهي في أغسطس القادم.

الظهير الأيمن لعب الموسم الماضي مع ضمك معارًا من الاتحاد، وقد رفض الجهاز الفني للاتحاد بقيادة فابيو كاريلي استمراره مع الفريق.

صحيفة مكة السعودية أوضحت أن كاريلي قرر الاكتفاء بالثنائي سعود عبد الحميد ومهند الشنقيطي في خانة الظهير الأيمن، وهو ما يؤكد بقاء صاحب الـ21 عامًا في جدة وعدم رحيله إلى العاصمة الرياض.

صحيفة: سعود عبد الحميد وافق على عرض الاتحاد لتجديد عقده

صحيفة مكة فجرت مفاجأة صادمة للمهتمين بالتعاقد مع سعود عبد الحميد، حين أكدت أن اللاعب وافق على عرض الاتحاد المالي لتجديد عقده قبل انخراطه في معسكر المنتخب السعودي لخوض المباريات الأخيرة من المرحلة الثانية في تصفيات آسيا لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وأكدت الصحيفة أن المدافع السعودي رفض العروض المغرية من الشباب والنصر وفضل الاستمرار مع الاتحاد، مشيرة إلى أن توقيع العقود لم يحدث بعد لكن متوقع إتمام كل شيء عقب انتهاء معسكر المنتخب السعودي.

متى سينتهي عقد سعود عبد الحميد ومتى يدخل الفترة الحرة؟

ينتهي عقد سعود عبد الحميد مع الاتحاد في يونيو 2022، وسيدخل اللاعب الفترة الحرة في عقده بدءًا من أغسطس القادم.

ولا يحق لأي نادٍ حاليًا التفاوض مع عبد الحميد أو تقديم أي عروض له، بل يجب أن يطرق باب الاتحاد للوصول إلى اتفاق حول شراء المدة المتبقية من العقد أولًا.

اقرأ أيضًا |