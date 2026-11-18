جدد عملاق جدة الاتحاد مفاوضاته مع أحد اللاعبين؛ لبحث إمكانية ضمه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، في الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2027".
الاتحاد يُعاني من تذبذب في الأداء والنتائج؛ رغم التحسن الكبير في الموسم الحالي تحت قيادة المدير الفني الألماني ينز فيسينج، بالمقارنة مع العام الرياضي الماضي 2025-2026.
الاتحاد يعيد التفاوض مع نجم زينيت
وفي هذا السياق.. أعلن الصحفي الرياضي فيليبي سيلفا، مساء اليوم الأربعاء، تجدد اتصالات الاتحاد مع النجم البرازيلي لويز هنريكي، جناح نادي زينيت سانت بطرسبرج الروسي.
سيلفا أشار عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الأربعاء، إلى أن الاتحاد حاول التعاقد مع هنريكي في الأيام الأخيرة من الميركاتو الصيفي الماضي؛ لكن ضيق الوقت حال دون إتمام الصفقة، آنذاك.
وأوضح الصحفي الرياضي أن إدارة زينيت، حددت قيمة النجم البرازيلي الشاب، بمبلغ مالي يتراوح بين 35 و40 مليون يورو - أي من 145 إلى 165 مليون ريال سعودي -.
واختتم فيليبي سيلفا خبره؛ بالقول إن هناك قناعة بأن إدارة النادي الروسي ستكون مستعدة للجلوس على طاولة المفاوضات، إذا تحصلت على عرض في حدود المبلغ سالف الذكر.
مسيرة لويز هنريكي في عالم الساحرة المستديرة
لويز هنريكي لاعب يبلغ من العمر 25 سنة؛ حيث بدأ مسيرته الكروية في الفئات السنية لنادي فلومينينسي البرازيلي، قبل الصعود إلى الفريق الأول عام 2020.
وفي صيف عام 2022، انتقل هنريكي إلى نادي ريال بيتيس الإسباني؛ الذي مثله لمدة موسم ونصف، قبل العودة إلى البرازيل من بوابة فريق بوتافوجو في فبراير 2024.
ثم انضم هنريكي إلى زينيت سانت بطرسبرج، في يناير من عام 2025؛ حيث سجل معه 10 أهداف وصنع 8 تمريرات حاسمة، خلال 63 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.
عرض ملف تعريف المؤلف
أملك خبرة صحفية تمتد لأكثر من 15 سنة، حيث بدأت حياتي المهنية بتغطية الأحداث السياسية بكل تفاصيلها، وإجراء لقاءات مع عددٍ كبير من المسؤولين والخبراء المختصين.
ولأنني أعشق الرياضة بصفةٍ عامة وكرة القدم تحديدًا، قررت دخول هذا العالم والتخصص فيه؛ مستفيدًا من الخبرات التحليلية التي اكتسبتها، على مدار سنوات عملي في مجال الصحافة.
وتدرجت في الصحافة الرياضية عبر عديد المحطات، حتى وصلت إلى موقع "GOAL"؛ والذي لا يقتصر عملي فيه على السرد الإخباري فقط، بل المشاركة في كتابة المقالات التحليلية والتقارير والقصص غير التقليدية.
كما ساهمت بعد دخول هذا المجال، في تغطية العديد من الأحداث الرياضية المهمة؛ مثل كأس العالم والأولمبياد، إلى جانب بطولات أوروبا وإفريقيا وآسيا المختلفة.
لكن.. تظل الكرة السعودية والعربية، بكل جوانبها من أرقام وإحصائيات وكواليس خاصة بالأندية واللاعبين المحليين والمحترفين؛ هي مجال تخصصي الأساسي.
أما قصتي الشخصية مع كرة القدم انطلقت في مونديال 1998؛ حيث أتذكر عندما وقعت وقتها في حب منتخب البرازيل بقيادة الظاهرة رونالدو، رغم النهاية المأساوية بخسارة النهائي.
بعدها.. بدأت رحلة متابعة الأندية والمنتخبات المختلفة؛ إلا أن جيل برشلونة الذهبي بقيادة الساحر رونالدينيو ثم الأسطورة ليونيل ميسي، خطف أنظاري بشدة.
لذلك.. يبقي هدف ميسي الأول مع برشلونة في شباك ألباسيتي عام 2005، بتمريرة سحرية من رونالدينيو بالذات، اللحظة الخالدة في ذاكرتي؛ حيث رأيت وقتها أن هُناك أسطورة، يسلم الراية إلى أخرى.
وفي النهاية يُمكن تلخيص تشكيلتي المفضلة في عالم كرة القدم؛ على النحو التالي: "بوفون، روبرتو كارلوس - مالديني - بيكنباور - داني ألفيش، إنييستا - بيرلو، رونالدينيو - مارادونا - ميسي، الظاهرة رونالدو".