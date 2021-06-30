صراع على مستحقات الوكيل في صفقة الفنزويلي

ظن نادي الاتحاد السعودي أنه تخلص من مشكلة الفنزويلي ريفاس؛ مهاجم الفريق الأسبق، بسداد المستحقات المتبقية لوكيله، لكن تأنى المشاكل أن تترك العميد.

الفنزويلي – صاحب الـ32 عامًا – ارتدى قميص النمور في صيف 2015 ولمدة موسم وحيد، ثم رحل بعدها للشارقة الإماراتي لموسم واحد، وعاد من جديد للسعودية من بوابة الهلال، الذي مكث معه لمدة موسم ونصف، وفي الأخير رحل مجانًا.

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بالفعل سدد إدارة العميد السابقة المبلغ المستحق للوكيل دانيال بنيامين في الصفقة، لكن ظهر حاليًا وكيل جديد للاعب، يُدعى جون فيولا، وحصل على حكم من مركز التحكيم السعودي في أواخر مايو الماضي، لصالحه وإلا سيتم خصم ثلاث نقاط من رصيد الفريق في الدوري المحلي

وفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية فإن البريطاني جون فيولا يطالب الإدارة الحالية بالحصول على مستحقاته في الصفقة، مما دفع إدارة العميد لإرجاء القضية، لحين الاستفسار من بعض القانونيين.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة النادي السابقة لديها من المستندات ما يثبت أن الوكيل الحقيقي يختلف عن صاحب الشكوى بمركز التحكيم "فيولا"، إذ تم التسديد بالفعل لدانيال بنيامين، الذي يعد الوكيل الحصري لريفاس.

وفي هذا الإطار قال حاتم باعشن؛ رئيس نادي الاتحاد السابق، لـ"الرياضية": "تلقينا خطابًا من بنيامين وبتوقيعه الرسمي، أكد خلاله أنه الوكيل الحصري لريفاس، وأنه يتحمل أي مطالب من قبل أي طرف آخر غيره، فلا أعلم سبب مطالبة فيولا بعمولته، وفي الأساس الاتحاد الدولي يمنع أن يكون لأي لاعب أكثر من وكيل".

وأضاف: "لماذا لم يتجه فيولا إلى فيفا كأي وكيل أو لاعب أو مدرب؟، يجب على الاتحاديين رفع شكوى عاجلة للفيفا ضد بنيامين وفيولا، إذا تم تسديد المبلغ بالفعل، من أجل الحفاظ على حقوق النادي".

يذكر أن ريفاس شارك في 35 مباراة مع العميد، سجل خلالها 24 هدفًا، وصنع ثمانية آخرين، ومع الهلال خاض 41 مباراة، وأحرز 13 هدفًا، وصنع ثلاثة آخرين.