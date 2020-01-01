ويلفريد بوني: أنقل خبراتي للاعبي الاتحاد ونسير في الطريق الصحيح

العميد تأهل لنصف نهائي البطولة العربية رغم إخفاقاته المحلية

أشاد الإيفواري ويلفريد بوني؛ مهاجم اتحاد جدة السعودي، بتعامل زملائه مع مواجهة أولمبيك آسفي المغربي، مؤكدًا أنه يسعى لنقل خبراته للاعبي العميد والانسجام سريعًا معهم.

الإيفواري قاد العميد للتأهل لنصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" بعد الفوز أمام أولمبيك آسفي المغربي أول أمس السبت، بهدف وحيد، سجله رومارينيو، ضمن إياب ربع النهائي.

وقال بوني، خلال تصريحاته لبرنامج "الدوري مع وليد": "كانت مباراة جيدة وكل مباراة تختلف عن الأخرى، والبطولات الخارجية تختلف عن الدوري المحلي، نحن أخذنا اللقاء بجدية وبروح عالية وباستعداد بدني جيد وبقمة التركيز وأعطينا أقصى ما لدينا، فأنا أعرف الجمهور المغربي وتفاعله في المدرجات".

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وأضاف: "قدمنا عملًا جيدًا، حاولت إعطاء خبرتي لزملائي، للتعامل مع الجمهور المغربي المتحمس للغاية، وسعيد بهذه النتيجة".

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الإيفواري تابع: "هذه هي المباراة الثانية لي مع الاتحاد، الأمور جيدة وعلينا التحلي بالقوة، أنا لاعب صاحب خبرات ولعبت عديد البطولات وأعرف ماذا أفعل في أي وقت، وأسعى للانسجام سريعًا مع الفريق خبرتي تساعدني على ذلك، ونحن نسير نحو الطريق الصحيح".

واختتم: "بالتأكيد تغيير ثلاثة مدربين في ثلاثة أسابيع أمر صعب على الفريق، لكن الجميع شاهد الروح التي أظهرناها أمام أولمبيك آسفي، ومن الصعب تحقيق الفوز بعد تغيير المدرب، والأهم هو التركيز في المباريات وأخذ الأمور بجدية وإعطاء أقصى ما لديك".

يذكر أن العميد يلاقي النهائي فريق الشباب السعودي، الذي أقصى الشرطة العراقي، على أن يقام لقاء الذهاب في 20 من فبراير الجاري والإياب في 20 من مارس المقبل.