العميد يواصل طريقه نحو الكفاءة المالية

أصدر نادي هجر السعودي بيانًا رسميًا، لإعلان مساهمته وتذليل إحدى العقبات أمام نادي اتحاد جدة، من أجل الحصول على شهادة الكفاءة المالية.

العميد جاء على رأس قائمة الأندية الأكثر ديونًا، مما منعه من الحصول على شهادة الكفاءة المالية، التي تمكنه من تسجيل لاعبيه الجدد، لكن أمامه مهلة حتى 21 من أغسطس الجاري كي يسدد ديونه ومن ثم يسجل لاعبيه الجدد.

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لكن أول أمس الإثنين، أعلن النادي الجداوي استيفائه كافة شروط الحصول على شهادة الكفاءة، رافعًا المستندات إلى اتحاد الكرة، وفي انتظار القرار.

نادي هجر أحد الأندية التي كانت تحول بين العميد وحصوله على شهادة الكفاءة، لكن الأول قرر التعاون مع إدارة أنمار الحائلي وتذليل هذه العقبة.

وبحسب بيان رسمي من هجر، فإنه اتفق مع الاتحاد على تسوية المستحقات المالية المتأخرة، وجاء في البيان الرسمي لهجر: "تقديرًا لنادي الاتحاد وجماهيره وحرصًا من إدارة نادي هجر على دعم ممثل الوطن في نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال وافقت إدارة نادي هجر على جدولة مستحقات نادي هجر لدى نادي الاتحاد والبالغة سبعة ملايين ومئتان وخمسون ألف ريال، على أن يتم سداد مبلغ ثلاثة ملايين حاليًا من أجل حصول نادي الاتحاد على شهادة الكفاءة المالية، فيما يتم سداد المبلغ المتبقي من مستحقات نادي هجر وهي أربعة ملايين ومئتان وخمسون ألف ريال خلال شهر من تاريخه".

وأضاف: "وتود إدارة نادي هجر أن توضح لجماهيرها حرصها التام على حفظ حقوق النادي، إضافة إلى دعمها الكامل لممثل الوطن في مهمته العربية متمنين له ولكامل الأندية السعودية دوام التوفيق".

الطرفان كانا قد توصلا لاتفاقية تسوية نهائية من قبل، لكن غرفة فض المنازعات ألغت هذه الاتفاقية في فبراير 2021، لعدم التزام الاتحاد بسداد الدفعة الثانية في الوقت المحدد.

ووقتها التزمت الغرفة العميد بدفع سبعة ملايين و250 ألف ريال لهجر، بجانب سداد رسوم التقاضي.