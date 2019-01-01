في أول مران مع العبدلي - الحائلي: تعاونوا لإعادة الاتحاد لوضعه الطبيعي

العميد خاض أول مران له عقب إقالة سييرا وتولي محمد العبدلي المسؤولية

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

قاد المدرب السعودي محمد العبدلي اليوم الأحد، أول مران له عقب توليه المسؤولية الفنية لاتحاد جدة، خلفًا للمقال التشيلي لويس سييرا.

مجلس العميد برئاسة أنمار الحائلي كان قد قرر إقالة المدرب التشيلي أمس السبت، عقب تلقي الهزيمة أمام الوحدة بهدف وحيد، ضمن الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

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وعقد الحائلي اجتماعًا مع اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية قبل انطلاق المران، أكد خلاله على ثقته باللاعبين وقدرتهم على تغيير الصورة التي ظهر بها الفريق في المرحلة الماضية، وتقديم الأفضل في المرحلة المقبلة.

وطالب رئيس النادي الجداوي من الجميع التعاون مع العبدلي، من أجل إعادة الاتحاد لوضعه الطبيعي.

وفي سياق آخر، اعتمد العبدلي في المران على النواحي الفنية واللياقية، مع تأدية اللاعبين الذين شاركوا أمام الوحدة تدريبات استرجاعية.

ومن المقرر أن تغادر بعثة العميد صباح غدٍ الإثنين، إلى الإمارات، استعدادًا لمواجهة الوصل، ضمن ذهاب دور الـ16 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال، والمحدد لها 23 من الشهر الجاري.