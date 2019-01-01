هل تمرد اللاعبون على الاتحاد بسبب الرواتب المتأخرة؟

العميد يعاني من عدة أزمات، بدأت في الموسم الماضي وأثرت على الأداء بالملعب

رد أحمد عصام كعكي ؛ نائب رئيس نادي اتحاد جدة السعودي، على ما تردد حول تمرد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم ورفضهم خوض التدريبات، في ظل وجود مستحقات مالية متأخرة لهم.

العميد يعاني منذ بداية الموسم الجاري وبالأحرى منذ الموسم الماضي من عدة أزمات، أثرت على اللاعبين في الملعب، حتى هددتهم بالهبوط في الموسم الماضي.

تين كات: الاتحاد موقفه صعب ولهذا استبعدت بريجوفيتش

وأكد كعكي، في تصريحات صحيفة، أن ما تردد عن تمرد اللاعبين واستيائهم من تأخر الرواتب عارٍ تمامًا من الصحة، موضحًا أنه سيتم صرف راتب شهرين للاعبين قريبًا.

وبشأن استغلال فترة توقف الدوري الحالية، إثر مشاركة المنتخب السعودي في خليجي 24، لإقامة معسكر خارجي مع المدرب الجديد الهولندي تين كات، علق: "لا يمكن حاليًا، فهناك ستة لاعبين أساسيين في قائمة الأخضر، بجانب أن أمامنا مباراة في كأس خادم الحرمين الشريفين".

النمور استهلوا مشوارهم مع المدرب الهولندي أمس الأحد، بالفوز أمام الاتفاق بثنائية نظيفة مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الاتحاد المركز الـ12 في جدول الترتيب برصيد 12 نقطة، بينما تجمد الاتفاق عند عشر نقاط في المركز الـ13.

يذكر أن المنتخب السعودي يشارك في النسخة الـ24 من كأس الخليج، والتي تنطلق غدًا الثلاثاء، حيث يقع في المجموعة الثانية رفقة عمان والكويت والبحرين.