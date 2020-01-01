رسميًا .. شرطة جدة تعلن القبض على القرني والعبود

ثنائي الاتحاد في قبضة الأمن بعد بث مباشر جمعهما

أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على ثنائي نادي اتحاد جدة؛ فواز القرني وعبد الرحمن العبود.

القصة بدأت بعدما ظهر الحارس القرني في بث مباشر رفقة زميله بالفريق العبود، للتحدث مع الجمهور خلال فترة التوقف، وارتكب الحارس خطأً بعدما تهكم على رجال الأمن، إثر تلقيه مخالفة منع التجول في مدينة جدة.

واستنكر حارس النمور بطريقة ساخرة، إيقاف إحدى قوات الأمن له خلال قيادته لسيارته رفقة أسرته، وتوقيع غرامة على كافة ركاب السيارة.

المزيد من الفرق

هواية مفضلة للاتحاد - أثقل وأغرب هزائم النصر على مدار تاريخه

شرطة منطقة مكة أصدرت بيانًا معلنة القبض على الثنائي وبدء التحقيق معهما، حيث جاء نص البيان كالتالي:

"صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة أنه بالإشارة إلى المقطع المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر فيه لاعبان ينتميان لأحد الأندية الرياضية، وهما يتهكمان برجال الأمن إثر تلقي أحدهما مخالفة منع التجول بمحافظة جدة، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية - بفضل من الله - عن ضبطهما، وهما مواطنان في العقد الثالث من العمر، وإيقافهما واستكمال الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة".

شرطة منطقة مكة المكرمة: ضبط لاعبين تهكما برجال الأمن إثر تلقي أحدهما مخالفة منع التجول في جدة. pic.twitter.com/PlEcgzuCn4 — الأمن العام (@security_gov) April 14, 2020

يذكر أنه تم فرض حالة من الحظر الجزئي في بعض مناطق المملكة وحظر كامل في مدن بعينها منها مكة والمدينة، في محاولة لمواجهة تفشي جائحة كورونا في البلاد، بعد ظهور آلاف الحالات المصابة.

وتوقف الدوري السعودي والنشاط الرياضي بالكامل في السعودية منذ منتصف مارس الماضي وحتى إشعار آخر، لحين دراسة الوضع إما بإلغاء الموسم أو استكماله في الأشهر المقبلة، بعد السيطرة على انتشار الفيروس.