فهد المولد في الاتحاد لدعم اللاعبين

بعثة العميد غادرت إلى البريدة

حرص فهد المولد؛ مهاجم اتحاد جدة السعودي الموقوف، على حضور تدريبات العميد الصباحية اليوم الثلاثاء، لدعم اللاعبين قبل مباراتهم المهمة أمام التعاون.

العميد غادر جدة قبل قليل، متوجهًا إلى مدينة الريدة، استعدادًا للقاء سكري القصيم غدًا الأربعاء، ضمن الجولة الـ17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكتب أحمد صادق دياب؛ المتحدث الرسمي باسم النادي الجداوي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "قام قبل قليل لاعب الاتحاد فهد المولد بزيارة دعم وتشجيع لزملائه لاعبي الفريق الأول، قبل مغادرتهم إلى بريدة، وتمنى لهم التوفيق في مباراتهم القادمة، وحظى الفهد بالترحيب الكبير من قبل اللاعبين ومنسوبي النادي".

المزيد من الفرق

ميركاتو الاتحاد - صفقات مميزة لكن يبقى اللغز!

النمور يحتلون المركز الـ12 في جدول الترتيب برصيد 16 نقطة، حصدها من الفوز في أربع مباريات، والتعادل في مثلها وخسر ثمانية لقاءات أخرى.

أما السكري فيأتي في المركز الرابع برصيد 27 نقطة، حيث فاز ثماني مباريات، وتعادل في ثلاث، بينما خسر خمس مباريات أخرى.

يذكر أن المولد يستعد للعودة للمشاركة في المباريات من جديد، إذ تنتهي فترة إيقافه في مايو المقبل.

وكان لجنة المنشطات قد قررت إيقافه لمدة عام كامل، بعد ثبوت تعاطيه للمنشطات في العينات التي أُخذت منه العام الماضي عقب إحدى مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين.