في المران الأول لكاريلي - أنيس البدري جاهز لكلاسيكو الهلال

العميد يبدأ تجهيراته للكلاسيكو

قاد المدرب البرازيلي فابيو كاريلي اليوم الثلاثاء، أول مران له على رأس القيادة الفنية لاتحاد جدة السعودي، استعدادًا لكلاسيكو الهلال.

مجلس العميد برئاسة أنمار الحائلي أعلن أمس الإثنين، التعاقد مع المدرب البرازيلي لمدة موسم ونصف خلفًا للمقال الهولندي تين كات.

كاريلي بدأ الحصة التدريبية الأولى له في مشواره مع النمور بالاجتماع مع اللاعبين، من أجل شرح البرنامج التدريبي للمرحلة المقبلة.

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وشهدت التدريبات مشاركة الجناح التونسي أنيس البدري، الذي يغيب منذ أواخر يناير الماضي، بعدما تعرض للإصابة خلال التدريبات فريقه.

وعاد أيضًا لاعب العميد مهند الشنقيطي بعدما أنهى برنامجه العلاجي والتأهيلي، ليصبح الثنائي جاهزًا لمواجهة الهلال.

العميد يحل ضيفًا على الزعيم في 22 من فبراير الجاري، على ملعب جامعة الملك سعود، ضمن الجولة الـ19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويتصدر الأزرق جدول الترتيب برصيد 41 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن أقرب منافسيه، بينما يحل الاتحاد في المركز الـ13 برصيد 19 نقطة.

يذكر أن الفريق الجداوي أقال مدربه تين كات بعدما تلقى الهزيمة أمام الوحدة في الجولة الـ18 من الدوري المحلي بثنائية مقابل هدف وحيد، وتولى بعده مساعده بيتر هامبرج المسؤولية الفنية مؤقتًا، ونجح في قيادة الفريق للتأهل لنصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال بالفوز أمام أولمبيك آسفي المغربي.