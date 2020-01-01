رسميًا - فابيو كاريلي مديرًا فنيًا لاتحاد جدة

كلاسيكو الهلال المباراة الأولى لكاريلي مع الاتحاد

أعلن نادي اتحاد جدة السعودي اليوم الإثنين، تعاقده رسميًا مع البرازيلي فابيو كاريلي مديرًا فنيًا للفريق حتى نهاية الموسم.

مجلس العميد برئاسة أنمار الحائلي كان قد أعلن فسخ التعاقد مع المدرب الهولندي تين كات في 12 من فبراير الجاري، عقب تلقي الهزيمة أمام ضمك بثنائية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسبق لكاريلي - صاحب الـ46 عامًا - العمل في الدوري السعودي بنادي الوحدة في الفترة من مايو وحتى ديسمبر 2018، وخلال 12 مباراة معه، حقق الفوز في ست منها، وتعادل في ثلاث وخسر ثلاثة آخرين.

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ويتولى المسؤولية الفنية للعميد حاليًا لفترة مؤقتة مساعد تين كات، بيتر هامبرج، والذي قاد الفريق بالأمس للتأهل لنصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال على حساب أولمبيك آسفي المغربي.

تين كات كان قد تعاقد معه العميد في منتصف الموسم الجاري خلفًا للتشيلي لويس سييرا، وخلال تسع مباريات مع النمور، لم يحقق سوى فوز وحيد، وتعادل في أربع مباريات وخسر مثلها.

ويحتل الاتحاد حاليًا المركز الـ12 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 19 نقطة، إذ حقق الفوز في خمس مباريات، وتعادل في أربع، وخسر تسعة لقاءات أخرى.

ومن المقرر أن يستهل كاريلي مشواره مع النمور بمواجهة الكلاسيكو أمام الهلال، في 22 من فبراير الجاري، ضمن الجولة الـ19 من الدوري المحلي.