الاتحاد ديون لا تتوقف .. فض المنازعات تصدر قرارها الرابع ضد العميد خلال أسبوع

قرار جديد لصالح نادي هجر

أصدرت غرفة فض المنازعات التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، رسميًا اليوم الإثنين، قرارًا جديدًا ضد نادي اتحاد جدة، في ظل الديون المتراكمة عليه، دون سدادها أو التزام بالدفعات المحددة.

اللجنة كانت قد أصدرت في أواخر يناير الماضي، ثلاثة قرارات ضد العميد لصالح نادي الفيصلي، بسداد 7 ملايين و250 ألف ريال سعودي، قيمة المتبقي من صفقات عبد العزيز البيشي وحمدان الشمراني ومحمد فؤاد.

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وفي قرارها الصادر اليوم، ألزمت اللجنة النادي الجداوي بسداد 7 ملايين و250 ألف ريال لصالح نادي الهجر، مع إلغاء الاتفاقية التي تم عقدها من قبل، بشأن التسوية النهائية المبرمة بين الناديين.

وجاء هذا القرار نظير عدم التزام إدارة الاتحاد بسداد الدفعة الثانية كاملة في الوقت المتفق عليه.

وأوضحت فض المنازعات أن قرار اليوم قابل للاستئناف أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي، ليتم تأجيل بداية المدة الزمنية لتنفيذ القرار، المحدد بـ30 يومًا، لحين انتهاء فترة الاستئناف أو تأييد القرار من قبل مركز التحكيم.

يذكر أن ديون النادي الجداوي حرمته من إبرام صفقات جديدة خلال الميركاتو الشتوي الجاري، إذ لم تمكن من الحصول على شهادة الكفاءة المالية من الاتحاد السعودي لكرة القدم، والتي تم استحداثها بالشتاء الجاري، للقضاء على ديون الأندية تدريجيًا.