الاتحاد يثأر من ضمك بفوز ودي

العميد يستعد للوحدة، وضمك للهلال

زهيرة عادل فيسبوك تويتر

حقق الاتحاد السعودي اليوم السبت، الفوز أمام ضمك بثنائية نظيفة، في اللقاء الودي الذي جمع بين الفريقين، في إطار استعداداتهما لاستئناف مباريات الدوري.

العميد دخل اللقاء بتشكيل مكون من: عساف القرني، طارق عبد الله، عبد الله العمار، حمدان الشمراني، منصور الحربي، فيلانويفا، يونس عبد الواحد، فيتشو، علي الراعي، رومارينيو وعبد العزيز العرياني.

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هدف النمور الأول جاء في الدقيقة 15 من عمر الشوط الأول عن طريق محترفهم البرازيلي رومارينيو.

وفي الشوط الثاني، دفع التشيلي لويس سييرا؛ المدير الفني للاتحاد، بعبد الله السواط، بدلًا من الراعي، حسين العيسى بدلًا من العرياني، عبد الرحمن ناجي بدلًا من يونس عبد الواحد.

وأضاف رومارينيو ثاني أهداف المباراة في اللحظات الأخيرة، ليثأر لهزيمة فريقه السابقة.

ضمك كان قد هزم العميد في الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، بثنائية مقابل هدف وحيد.

ويستعد حديث العهد بدوري الأضواء لاستئناف الدوري بملاقاة الهلال في 18 من الشهر الجاري، بينما يلاقي الاتحاد فريق الوحدة في يوم 19 من الشهر نفسه، ضمن الجولة السابعة.

العميد يحتل المركز السادس في جدول الترتيب برصيد تسع نقاط، فيما يأتي ضمك في المركز الـ15 بأربع نقاط.