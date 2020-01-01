أسعار تذاكر مواجهة الاتحاد والشباب

العميد يستضيف الليث الأبيض في 29 من الشهر الجاري

أعلن نادي اتحاد جدة السعودي طرح تذاكر مبارياته المقبلة عبر منصة "تذاكر السعودية"، على أن تكون البداية من مواجهة الشباب المقبلة.

العميد يستضيف الليث الأبيض في 29 من فبراير الجاري، ضمن الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأوضح لؤي الغلاييني؛ عضو مجلس إدارة الاتحاد والمسؤول عن ملف الاستثمار بالنادي، أن اختيار منصة "تذاكر السعودية" يأتي ضمن الحرص على توفير أفضل الخيارات أمام الجماهير لحضور المباريات، ويخدم مصلحة النادي.

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وحدد مجلس النمور أسعار التذاكر الذهبية أفراد وعائلات بـ300 ريال، أما فضية الأفراد بـ100 ريال، بينما جاءت أسعار بقية الفئات بـ10 ريالات.

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يذكر أن العميد كان قد تلقى الهزيمة في مباراته الأخيرة بالدوري أمام الهلال، بهدف قاتل جاء في الدقيقة 3+90.

أما الليث الأبيض فحقق فوزًا صعبًا أمام ضمك بثلاثية مقابل هدفين، قبل مرور ثلاث دقائق على نهاية الوقت الأصلي.

ويحتل النمور المركز الـ13 في جدول الترتيب برصيد 19 نقطة، إذ حققوا الفوز في خمس مباريات، وتعادلوا في أربع، وخسروا عشرة لقاءات أخرى.

أما الليوث فيأتون في المركز الثامن برصيد 28 نقطة، حيث انتصروا في ثماني مباريات، وتعادلوا في أربع، وخسروا سبعة لقاءات أخرى.