سييرا: سنتغلب على أي عوامل قد تؤثر علينا للتأهل لدور الـ8

العميد يحل ضيفًا على الفريق الإيراني بقطر

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

شدد التشيلي لويس سييرا؛ المدير الفني لاتحاد جدة السعودي، على تحفز فريقه لتحقيق الفوز أمام ذوب آهن أصفهان الإيراني، موضحًا أن يدخل اللقاء بشعار الفوز فقط.

العميد يلاقي الفريق الإيراني في تمام الساعة العاشرة بتوقيت المملكة، مساء اليوم الإثنين، على ملعب حمد الكبير بالعاصمة القطرية "الدوحة"، في إياب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا.

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وقال سييرا، خلال المؤتمر الصحفي للقاء: "مباراة الإياب منفصلة عن سابقتها، سنخوضها بشعار الفوز فقط، ننح استعدينا جيدًا للموسم الجديد، وسنتغلب على أي عوامل من الممكن أن تؤثر علينا".

من جانبه، قال عبد الإله المالكي؛ لاعب العميد، خلال المؤتمر نفسه: "منذ نهاية مباراة الذهاب وتركيزنا منصب على الإياب، نحن جاهزون للمباراة ولتطبيق تعليمات المدرب، نستطيع تخطي اللقاء بإذن الله".

يذكر أن لقاء الذهاب كان قد انتهى بفوز الاتحاد بثنائية سجلها خيمينيز وزياد الصحفي مقابل هدف وحيد، على ملعب آل مكتوم بدولة الإمارات.