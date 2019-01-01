إدارة الاتحاد تنجح في إقناع سييرا بجوناس

اللاعب البرازيلي لم يتم قيده في قائمة الفريق بالدوري المحلي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

نجح مجلس إدارة نادي اتحاد جدة السعودي في إقناع التشيلي لويس سييرا؛ المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بعودة البرازيلي جوناس دي سوزا؛ لاعب وسط الفريق، إلى التدريبات الجماعية.

المدرب التشيلي كان قد قرر عدم قيد البرازيلي في قائمة العميد بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان، ليخوض اللاعب الفترة الماضية في أداء تدريبات انفرادية.

ووفقًا لمصادر صحيفة "الرياضية" السعودية فإن أنمار الحائلي؛ رئيس النادي، عقد جلسة مع سييرا، ساهمت بشكل كبير في إقناع الأخير بضم جوناس للتدريبات الجماعية، على أن يتم الاستعانة به في كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية".

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وأوضحت المصادر أن الحائلي كذلك ناقش المدرب في أوضاع الفريق ونتائجه بالدوري ومستوى بعض اللاعبين، وتم الاتفاق على خوض اللاعبين تدريبات إضافية صباحًا، لزيادة المعدل اللياقي للاعبين.

صاحب الـ27 عامًا كان قد انضم لصفوف النمور في صيف عام 2018 قادمًا من فلامنجو البرازيلي.

وخاض لاعب الوسط 22 مباراة بقميص الاتحاد، صنع خلالها هدفين.

ونجح العميد في التأهل لدور الـ16 بكأس محمد السادس، بالفوز أمام العهد اللبناني بنتيجة 3-0 ذهابًا والتعادل إيابًا 0-0.