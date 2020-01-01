متحدث اتحاد جدة يكشف عن خليفة تين كات

كشف أحمد صادق دياب؛ المتحدث الرسمي باسم نادي اتحاد جدة السعودي، عن هوية المدرب الجديد للفريق بعد إقالة الهولندي تين كات.

مجلس إدارة النادي الجداوي برئاسة أنمار الحائلي كان قد أعلن أمس الثلاثاء، إقالة المدرب الهولندي على إثر تلقي الهزيمة أمام ضمك؛ الصاعد لدوري المحترفين، بثنائية مقابل هدف وحيد.

وقال المتحدث باسم النادي الجداوي، خلال تصريحاته لقنوات "السعودية الرياضية": "بنسبة 80 % فابيو كاريلي هو المدرب القادم للفريق، هذا ليس تأكيد رسمي أو نفي، لكن كما قلت بنسبة 80% هو المدرب الجديد إن شاء الله".

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البرازيلي كاريلي رحل مؤخرًا عن تدريب فريق كورينثيانز البرازيلي، وتحديدًا في نوفمبر من العام الماضي، بعد عام من قيادته، ليصبح حاليًا مدربًا حرًا.

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وسبق لصاحب الـ46 عامًا العمل في الدوري السعودي بنادي الوحدة في الفترة من مايو وحتى ديسمبر 2018، وخلال 12 مباراة معه، حقق الفوز في ست منها، وتعادل في ثلاث وخسر ثلاثة آخرين.

يذكر أن بيتر هامبرج؛ مساعد تين كات، يتولى المسؤولية الفنية للعميد حاليًا لفترة مؤقتة، لحين التعاقد مع مدرب جديد.

الهولندي كان قد تعاقد معه العميد في منتصف الموسم الجاري خلفًا للتشيلي لويس سييرا، وخلال تسع مباريات مع النمور، لم يحقق سوى فوز وحيد، وتعادل في أربع مباريات وخسر مثلها.

ويحتل الاتحاد حاليًا المركز الـ12 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 19 نقطة، إذ حقق الفوز في خمس مباريات، وتعادل في أربع، وخسر تسعة لقاءات أخرى.