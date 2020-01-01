تين كات يثير الجدل بتواجده في الإمارات والاتحاد يوضح حقيقة رحيله

المتحدث الرسمي للنادي الجداوي يوضح سبب وجود المدرب الهولندي في الإمارات

أثار الهولندي تين كات؛ المدير الفني لاتحاد جدة السعودي، الجدل بحضوره ديربي مدينة أبو ظبي الإماراتية أمس الأحد، بين الجزيرة والوحدة، مما أثار التكهنات حول رحيله من تدريب العميد.

ديربي أبو ظبي شهد بالأمس فوز الوحدة بهدف وحيد، على استاد محمد بن زايد، ضمن الجولة الـ15 من دوري الخليج العربي الإماراتي.

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وحضر المدرب الهولندي للمباراة من المدرجات، قائلًا في تصريحاته لصحيفة "الاتحاد الرياضي" الإماراتية: "أفتقد كل شيء هنا وأفتقد لأبو ظبي، الآن أنا في إجازة مع اتحاد جدة، لذلك قدمت لرؤية هذه المباراة الجيدة".

من جانبه، أوضح أحمد صادق دياب؛ المتحدث الرسمي باسم النادي الجداوي سبب تواجد تين كات بالإمارات، ليزيل الشكوك حول رحيله.

دياب كتب، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "المدرب تين كات سافر إلى دبي لاستخراج تأشيرة دخول جديدة إلى المملكة، حيث أن التأشيرة التي دخل بها سابقًا انتهت صلاحيتها، ولا بد أن يغادر ويعود مرة أخرى حسب الأنظمة المتبعة".

وأضاف: "وجدها هذا فرصة لحضور مباراة كرة قدم، وسيكون موجودًا غدًا في تمرين الفريق الأول".

المدرب تين كات سافر إلى دبي لاستخراج تأشيرة دخول جديدة إلى المملكة.

حيث أن التأشيرة التي دخل بها سابقا انتهت صلاحيتها ولابد أن يغادر ويعود مرة أخرى حسب الأنظمة المتبعة. ووجدها فرصة لحضور مباراة كرة قدم. وسيكون موجودا غدا في تمرين الفريق الأول. — احمد صادق دياب (@AhmadSadikDiab) February 2, 2020

المدرب صاحب الـ65 عامًا سبق له من قبل تدريب ناديي الجزيرة والوحدة، بجانب شباب الأهلي، قبل أن يبدأ مهمته مع العميد في نوفمبر 2019.

وخلال سبع مباريات مع النمور، لم يحقق أي فوز، بينما تعادل في أربعة لقاءات وخسر ثلاثة آخرين.

ويحتل الاتحاد المركز الـ12 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 16 نقطة، إذ انتصر في أربع مباريات، وتعادل في مثلها، بينما خسر ثمانية لقاءات أخرى.