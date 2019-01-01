الحائلي: تعاقدنا مع تين كات بعد استشارة الاتحاديين ونتمناه بداية مرحلة جديدة

رئيس الاتحاد يأمل أن يحقق الهولندي تطلعات جماهير العميد

أوضح أنمار الحائلي؛ رئيس نادي اتحاد جدة السعودي، أن التعاقد مع الهولندي تين كات؛ المدير الفني الجديد للفريق، جاء بعد دراسة عديد السير الذاتية، متمنيًا له التوفيق، لتحقيق طموحات جمهور العميد.

مجلس العميد أعلن أمس الإثنين، التعاقد رسميًا مع المدرب الهولندي لتولي المسؤولية الفنية للفريق حتى نهاية الموسم الجاري، خلفًا للتشيلي لويس سييرا.

وعقدت إدارة النادي الجداوي، اليوم الثلاثاء، مؤتمرًا صحفيًا لتقديم الهولندي، حضروه رئيس النادي، بجانب نائبه والمشرف العام على الكرة أحمد بن عصام الكعكي.

وقال الحائلي، خلال المؤتمر الصحفي: "اختيار تين كات جاء بعد دراسة مستفيضة للعديد من ملفات المدربين، بجانب استشارة عدد من لاعبي الاتحاد السابقين والخبراء الفنيين، إلى أن وقع الاختيار على المدرب الهولندي".

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وأضاف: "نتمنى التوفيق للمدرب في تحقيق النتائج والمستويات التي يتطلع لها الجميع، نأمل أن يكون بداية مرحلة جديدة من العمل والتقدم، لإسعاد الجماهير الاتحادية، التي أنا واحد منها وأتفهم جيدًا عدم رضاها عن الفريق خلال المرحلة الماضية.

يذكر أن النمور يحتلون المركز الـ13 في جدول الترتيب برصيد تسع نقاط، مع مرور تسع جولات من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، حيث تلقوا ست هزائم وحققوا الفوز في ثلاث مباريات.

ونجح العميد أمس الإثنين، بقيادة مدربه المؤقت محمد العبدلي في التأهل لدور الـ8 بكأس محمد السادس للأندية الأبطال على حساب الوصل الإماراتي.