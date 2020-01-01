فيديو .. حوار مطول | تشيكو: هذا ما ينقص الاتحاد حاليًا ولن أنسى هذه اللحظة

النجم البرازيلي في حوا من القلب مع الجمهور..

اتشغل نادي اتحاد جدة السعودي فترة التوقف الحالية، لاستعادة الذكريات مع نجم الفريق الأسبق البرازيلي تشيكو، والذي أجاب على أسئلة الجماهير عبر "لايف" على قناة النادي الرسمية على "يوتيوب"، ضمن مبادرة النادي الاجتماعية.

النجم البرازيلي لعب للعميد فترتين من قبل؛ من صيف 2003 وحتى صيف 2005، ومن يناير 2005 وحتى يناير 2006، محققًا عديد الإنجازات، التي يأتي على رأسها دوري أبطال آسيا 2004.

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تشيكو تحدث عن رأيه في الأوضاع الحالية للنمور ورأيه في المدرب كاريلي وأهم لحظاته مع الاتحاد وغيرها من المواضيع في الحوار التالي:

ما هو رأيك في كاريلي المدير الفني الحالي للفريق؟

أعتقد أنه مدرب لديه الكثير من الإمكانيات، ولديه خبرة في الدوري السعودي مع نادي الوحدة من قبل، وأعتقد أن ما يقوم به من عمل يعود بالنفع على الفريق، وسيكون جيدًا للغاية لأنه يعرف أسلوب لعب النمور وثقافة البلد، وأنا أثق في نجاحه، لأنه حقق نجاحات من قبل في البرازيلي.

من أكثر من لفت انتباهك في الاتحاد حاليًا؟

هناك اختلاف في التوقيت بين السعودية والبرازيل، لكن بشكل عام هناك كيمياء بين اللاعبين والجماهير، وإذا تحسنت العلاقات، فهذا يساعد كثيرًا في تحسين الفريق بشكل عام.

هناك أكثر من لاعب لفت انتباهي، لكن لا أريد أن أذكر الأسماء، فقط يمكنني أن أقول أنني معجب بأكثر من لاعب في وسط الملعب.

ماذا ينقص الاتحاد لكي يعود مثلما كان في موسم 2004-2005؟.

لا بد من العمل على مشروع لتنظيم الفريق الأكثر داخل الملعب بشكل عام، وتحديدًا اللاعبين الصاعدين من الفئات السنية بالنادي، إلى جانب الاستثمار في اللاعبين الأجانب يجب أن يكون أكثر دقة.

أعتقد أن على مسؤولي النادي أن يضعوا التعاقدات أكثر في يد المدرب من الناحية الفنية، ولا يعتمد فقط على المدرب، فيجب أن يكون هناك مختص في الجهاز الفني لمتابعة لاعبي الفرق الأخرى، لأن هذا الشخص سيكون على علم تام بالمراكز التي يحتاجها الفريق لسد النقص، ولا بد أن يكون لدى هذا الشخص فريق عمل، لمتابعة جميع الدوريات الأجنبية، وبهذه الطريقة لا نترك المسؤولية فقط بين يد المدرب في التعاقدات.

ما هي أصعب لحظة في تاريخك مع الاتحاد؟

لحظتان وليست واحدة، الأولى بعد العملية الجراحية قبل نهاية الدوري.

واللحظة الثانية، نهائي آسيا عام 2004، خسرنا ذهابًا 3-1، ولم أكن متأكدًا بالمشاركة في الإياب بسبب الإياب، لكنني شاركت وفزنا 5-0 إلا أنني شعرت بالإصابة بعد الهدف الثاني، ثم طلبت التغيير بعد الهدف الثالث، لأنني لم أعد قادرًا على التحمل.

ما أكثر ما كان يميز الجنرال يوردانيسكو؟

هو جاد جدًا في التمارين ويحاسب نفسه، وكان يعمل مع جميع اللاعبين بالطريقة نفسها، ودائمًا ما يلح للعب بجدية، كنا نعرف أن فريقنا ممتاز، لذلك لم يكن يريد منا أن نصل إلى مرحلة التراخي، لذلك كان يحاسبنا دائمًا على المستوى.

هل وقعت مع الاتحاد على تعهد بعدم اللعب لغيره في الشرق الأوسط؟

عندما لعبت للمرة الأولى للعميد، رئيس النادي آنذاك منصور البلوي وقع معي اتفاقية وكان شرط العقد أنه لا العب لأي نادٍ عربي آخر، ووافقت وقتها، لأنني لم تكن لدي رغبة في اللعب لنادٍ غير الاتحاد، وحتى عندما عدت للمملكة في 2008 لعبت للاتحاد أيضًا.

إذا عُرض عليك منصب مدير رياضي أو مدرب للاتحاد، هل ستوافق؟

منذ فترة وأنا أُعد نفسي كي أكون مدربًا، وحلمي كمدرب أن أدرب نادي جريميو والاتحاد اللذين لعبت لهما، وأتمنى أن أحصل على هذه الفرصة، ومتأكد من أن تاريخي مع العميد كان جيدًا وأتمنى أن يكون كذلك كمدرب.

في إحدى المباريات الآسيوية، أجهشت بالبكاء عند قيام المدرب بتبديلك، لماذا؟

كان بنهائي آسيا عام 2004، لأنه كانت النتيجة 2-0، وشعرت بالألم في موضع الإصابة ولم أكن أعلم ما إذا كنت قادرًا على اللعب في الشوط الثاني أم لا، وبين الشوطين منحني الطبيب حقنة كي أتمكن من مواصلة اللعب، لكن في الأخير حصلنا على اللقب.

هل كنت سبب تعاقد الاتحاد مع حارسه الحالي مارسيلو جروهي؟

لا لم أكن أنا وراء التعاقد، لأنني لست وكيلًا للاعبين، لكن أحد وكلاء اللاعبين سألني عن أدائه وأعطيته رأيي فقط.

ما هي المباراة التي لا تزال عالقة في ذهنك ولها ذكريات خاصة؟

هناك الكثير، بالتأكيد منها نهائي كأس آسيا 2004، وكأس آسيا الثانية وتأهلنا لكأس العالم للأندية، وفوزنا بكأس الملك بالرياض، كانت لحظة تاريخية وحاسمة، وغيرها من الممكن أن أذكر على الأقل عشر مباريات.

من أفضل 4 لاعبين لعبت بجانبهم خلال مسيرتك الكروية؟

محمد نور، المنتشري، حمزة إدريس، ومبروك.

ما هو أفضل هدف لك مع الاتحاد؟

أعتقد أنه كان ضد النصر، كان هدفًا من خارج الـ18، سددت الكرة بكل قوة، والحارس لم يتمكن من التصدي لها.

وما أفضل هدف صنعته بالاتحاد؟

الهدف الأول في نهائي كأس آسيا 2004، كان من أهم الأهداف في تاريخ النادي، وكان ممتعًا بالنسبة للجماهير.

ما رأيك في جيل الاتحاد الحالي؟

لا أتابع الاتحاد بصفة مستمرة حاليًا، لكن ما ينقص الفريق حاليًا هو الثقة من النفس، حتى يطور اللاعبين من أدائهم، فحجم النادي وضغط الجماهير قد يمثل ضغطًا في بعض الأحيان على اللاعبين، وفي لحظات معينة اللاعب يحتاج للثقة، لأنها تبقى كل شيء في اللحظات العصيبة بالمباريات.

في نهائي آسيا 2004، تعرضت للإصابة وتمت إقالة المدرب وخسر الاتحاد الذهاب، ومع ذلك حقق الفوز، ماذا كان يدور بين اللاعبين وقتها؟ وكيف خرجتم من الضغوطات؟

إقالة المدرب كانت مفاجئة لنا، لكننا ذهبنا إلى كوريا اليوم التالي، وبعد أسبوع تدريبات هناك، أذكر أن كل شيء كنا نركز عليه في حديثنا هو الخرجو على الأقل بنتيجة 1-0 في الشوط الأول، وعلى مدار الأسبوع نقلنا إحساس الثقة بالنفس لبعضنا، كان الدفاع يقول لنا افعلوا ما عليكم في الهجوم ونحن نضمن لكم ألا تهتز شباكنا، والمهاجمون يقولون لهم نفس الشيء، وهذا ما على الجيل الحالي أن يستفيد منه، عليهم نقل الثقة بينهم وبين بعضهم.

ما هو أقوى فريق سعودي واجهته؟

عندما كنت في المملكة، كان الأقوى الأهلي والهلال، والشباب أيضًا كان له جيلًا قويًا في تلك الفترة.

ما رأيك في الأسطورة محمد نور؟

هو قائد عظيم، يحظى باحترام الجميع سواء زملائه أو المنافسين، وهذا سر نجوميته بالملعب، وعن قرب هو شخص عظيم جدًا.

في إحدى المواقف عصب عليّ لأنني لعبت ضده في التقسية بالتدريبات، وكانت المرة الوحيدة التي يحدث بها هذا.

ماذا تود أن تقول في النهاية؟

اقترح أن ينظم النادي احتفالية جماهيرية كبيرة للأجيال التي حققت البطولات للنادي، كنوع من التكريم لهذه الأجيال، واحتفالًا بفترة كانت مميزة في تاريخ العميد، كذلك أتمنى أن أحضر مباراة من ملعب الجوهرة المشعة، فقد أشتقت إليه كثيرًا.