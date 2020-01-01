فيديو - الوحدة يعيد الاتحاد للهزائم بهدف في الوقت القاتل

العميد لا يفارق المركز الـ12

عاد اتحاد جدة إلى الهزائم بتلقي الخسارة أمام الوحدة بثنائية مقابل هدف وحيد، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة"، ضمن الجولة الـ22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

العميد تقدم أولًا في الدقيقة 14 من عمر الشوط الأول بعدما راوغ عبد الرحمن العبود لاعبي فرسان مكة، ثم مرر كرة إلى رومارينيو المنفرد تمامًا بالمرمى ليسددها قوية، تصطدم بالقائم ثم ترتد في الشباك.

وفي الدقيقة 23، أدرك الوحدة التعادل من تسديدة من على حدود منطقة الجزاء بأقدام أنسيلمو، فاجأت جروهي ومررت على يساره.

وفي اللحظات الأخيرة من المباراة خطف فرسان مكة هدف الفوز بعدما مرر إنسيلمو بينية إلى لويس جوستافو، سددها مباشرة في الشباك.

الهزيمة جمدت رصيد النمور عند النقطة 23 في المركز الـ12، بينما ارتفع رصيد فرسان مكة إلى النقطة 39 وارتقى إلى المركز الثالث.

وعاد الاتحاد للهزائم بعدما كان قد تجنبها خلال الجولتين الماضيتين بالفوز أمام الشباب بنتيجة 5-1 ثم التعادل أمام الحزم 1-1.