فيديو .. "التحكيم أضاع بطولات على الاتحاد وسر نديته أمام الهلال"

العميد رغم تراجعه إلا أن الندية مع الزعيم لا زالت حاضرة

يرى الناقد الرياضي جمال عارف أن نادي الاتحاد السعودي هو أكثر الفرق معاناة من الظلم التحكيمي، مؤكدًا أن هذه الأخطاء أضاعت عدة ألقاب عليه.

برنامج "الدوري مع وليد" فتح نقاشًا بحلقة أمس الثلاثاء، حول كلاسيكو الكرة السعودية بين الهلال والعميد، أبدى بها عارف تعاطفه مع ما تعرض له النمور في السنوات الماضية.

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وقال عارف: "الاتحاد عاش مرحلة من الأخطاء التحكيمية كارثية، حتى أنه أكثر المظلومين من بين الأندية، وهذا بالوقائع ولدي أدلة، بل أنه خسر بطولات بسبب هذه الأخطاء".

#الدوري_مع_وليد

جمال عارف: #الاتحاد أكثر نادي تعرض لأخطاء تحكيمية .. وخسر بطولات بسببها بواقع وأدلة . pic.twitter.com/JxWMz4KWvR — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) April 14, 2020

وتطرق وليد الفراج؛ مقدم البرامج، للحديث مع موسى المحياني؛ إداري نادي أهلي جدة السابق، حول سر تمكن الاتحاد من مواصلة الحفاظ على التنافسية بينه وبين الهلال رغم معاناة العميد من شبح الهبوط في العامين الأخيرين.

وقال المحياني: "بعد هبوط مستوى الاتحاد، بُني بشكل كبير أسلوبه على الهجمات المرتدة، وهذا هكس أسلوب الاستحواذ الذي ينتهجه الهلال، الهلال يوضح فرق الإمكانيات في الاستحواذ والسيطرة على مجريات المباراة، لكن من الممكن أن يُضرب بهجمة مرتدة، والاتحاد يتميز بالسرعة في الثلث الهجومي وهذا دائمًا ما يؤثر على أي خصم يعتمد على الاستحواذ".

وتابع: "الاتحاد يلعب بدفاع قوي وعميق أمام الهلال ويحاول الوصول بالمرتدات، ورغم انخفاض مستواه في الفترات الأخيرة إلا أنه لا يزال يلعب ندًا لند مع الهلال، وهو واحد من أقوى الفرق، إن لم يكن الأقوى في السنوات الأخيرة".