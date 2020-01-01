قصة استفزاز الاتحاد لجمهور النصر وبشرى للجماهير

العميد أسقط العالمي مرتين الموسم الماضي

أجرى "بث الحجر مع عمر" حوارًا مع يحيى بخش؛ مدير المركز الإعلامي بنادي الاتحاد السعودي، كشف به عن تفاصيل التغريدة التي سخر بها ناديه من النصر.

العميد كان قد أسقط العالمي الموسم الماضي مرتين، الأولى في لقاء العودة بالدوري، إذ هزمه بثلاثية مقابل هدفين، ثم بعدها بأسبوعين أطاح به من كأس خادم الحرمين الشريفين، بالفوز عليه برباعية مقابل هدفين.

وعقب مباراة الكأس، أشار الحساب الرسمي للنادي الجداوي، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إلى النادي العاصمي، وعلق: "فيكم شدة نلعب في آسيا؟"، للسخرية من الهزائم المتتالية له على يد النمور.

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وقال بخش، حول كواليس نشر هذه التغريدة: "هذه التغريدة قد جهزتها قبل المباراة، لا أرى بها أي إساءة، فالأندية الأوروبية الكبيرة تشير إلى الفريق المنافس بتغريدات بها تدي وبكل روح رياضية، لكن لؤي ناظر؛ رئيس النادي آنذاك، هو من طلب مني حذفها".

وأضاف: "لا تزال المراكز الإعلامية لأنديتنا في المملكة أقل من مراكز الأندية الأجنبية، وأي فكرة جديدة من مراكزنا تصنع الفارق".

رئيس النادي الجداوي وقتها اعترض على التغريدة، حيث كتب حينهما: "طلبت من المركز الإعلامي إلغاء إحدى التغريدات التي لا ترتقي - في رأيي - لأخلاقيات نادي الاتحاد، صحيح أنه لم يقصد من محتواها الإساءة لنادي النصر الشقيق، ولكنها أيضًا لا تعبر عن أسلوب هذه الإدارة في العمل".

وانتقل مدير المركز الإعلامي للاتحاد، للحديث عن مفاجآت للجماهير، إذ استطرد: "جمهور العميد هو الأوفى عربيًا، وأحتاج حلقات للحديث عنه، وقريبًا سنفعل حسابات النادي باللغة الفرنسية والإسبانية والصينية، بجانب أن الإدارة تعمل على مشروع لتطوير النادي ومن ضمن المشروع، تطوير رابطة الجماهير".