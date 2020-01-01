تقرير - القادسية يشكو الاتحاد إلى فض المنازعات

المصائب لا تأتي فرادى إلى النادي الجداوي

لا تأتي المصائب فرادى إلى مجلس إدارة نادي اتحاد جدة برئاسة أنمار الحائلي، هذه المرة بسبب هارون كمارا؛ مهاجم الفريق.

صاحب الـ22 عامًا كان قد انضم للفريق الجداوي في صيف عام 2019 قادمًا من نادي القادسية بعقد يمتد حتى صيف عام 2024.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية فإن إدارة نادي القادسية تقدمت بشكوى رسمية إلى غرفة فض المنازعات التابعة لاتحاد كرة القدم السعودي ضد نادي الاتحاد، تطالب بها بسداد 13 مليون ريال.

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وأوضحت الصحيفة أن الـ13 مليون ريال تمثل الدفعتين الثانية والثالثة المتبقية من قيمة انتقال همارا لصفوف العميد.

كمارا شارك الموسم الجاري مع النمور في 16 مباراة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين، سجل خلالها هدف وحيد وصنع آخر.

يذكر أن الاتحاد أعلن أول أمس الثلاثاء، إقالة مدربه الهولندي تين كات، بعد قيادته للفريق في تسع مباريات، فاز فقط في مباراة وحيدة، وتعادل في أربع وخسر أربعة لقاءات أخرى.

ويحتل العميد حاليًا المركز الـ12 في جدول ترتيب الدوري المحلي، برصيد 19 نقطة فقط.

وكشف أحمد صادق دياب؛ المتحدث الرسمي باسم النادي الجداوي، عن أن البرازيلي فابيو كاريلي؛ المدير الفني الأسبق للوحدة السعودي، سيكون المدرب الجديد للفريق بنسبة 80%. (طالع التفاصيل)