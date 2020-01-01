الاتحاد يخطف نقطة صعبة أمام العدالة

فلت الاتحاد من الهزيمة أمام العدالة، وحقق تعادلًا سلبيًا دون أهداف، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة"، ضمن الجولة الـ15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

المباراة لم تشهد فرصًا حقيقية لكلا الفريقين، في ظل تكتل العدالة في وسط ملعبه مع اعتماده على الهجمات المرتدة على استحياء، بجانب سوء التوفيق الذي رافق الاتحاديين في الفرص التي لاحت لهم.

أخطر فرص العدالة سنحت له في الشوط الثاني بعدما انطلق أندريا من الجهة اليسرى حتى توغل إلى منطقة الجزاء، وسدد كرة قوية، لكنها اصطدمت في القائم الأيسر، ليتعاطف مع العميد.

ولولا تألق البرازيلي جروهي؛ حارس مرمى النمور، في اللحظات الأخيرة من المباراة، لتعادل العدالة من تسديدة بأقدام أندريا.

التعادل رفع رصيد النمور إلى النقطة 15 في المركز الـ13، بينما يأتي العدالة في المركز الـ15 وقبل الأخير بعشر نقاط.