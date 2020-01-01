أنيس البدري: تحت أمر الاتحاد في أي مركز وجئت لأقدم إضافة

التونسي لعب في عمق الملعب بدلًا من مركز الأساسي "الجناح"

أكد التونسي أنيس البدري؛ محترف اتحاد جدة السعودي، أنه لا مانع له في خدمة العميد في أي مركز، موضحًا أن فريقه سيتطور مع مرور المباريات واندماج الوافدين الجدد مع القدامى.

العميد خرج بالتعادل السلبي دون أهداف أمام العدالة، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة"، ضمن الجولة الـ15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. (طالع تقرير المباراة)

وقال البدري، خلال تصريحاته لقناة "السعودية الرياضية" عقب المباراة: "أتمنى مع الإضافات الجديدة أن نحقق الفوز في المباريات المقبلة، قدمت من الترجي الذي يحتل المراكز الأولى، والآن أنا لاعب اتحادي، جئت لأقدم إضافة للفريق، ومع اللاعبين الجدد والتدريبات سيتطور المستوى".

بسؤاله عن تغيير مركزه من الجناح للعب في عمق الملعب في المباراة الأولى التي يخوضها مع النمور، علق: "ألعب في كلا الجناحين وفي وسط الملعب أيضًا، أنا تحت أمر المدرب، واللعب في العمل كان سهلًا عليّ، ومع المباريات والتدريبات سيكون المردود أفضل".

يذكر أن التعادل رفع رصيد النمور إلى النقطة الـ15 في المركز الـ12، بينما يأتي العدالة في المركز الـ15 وقبل الأخير بعشر نقاط.