برونو أوفيني: عقليتنا تغيرت فاستفاق الاتحاد

محترف العميد يتحدث عقب الفوز أمام الشباب بخماسية تاريخية

أكد برونو أوفيني؛ مدافع اتحاد جدة السعودي، أن فريقه يبذل مجهودًا كبيرًا خلال الحصص التدريبية من أجل استعادة مكانته، موضحًا تغيير اللاعبين لعقليتهم.

العميد حقق فوزًا تاريخيًا اليوم السبت، أمام الشباب بخماسية مقابل هدف وحيد، على ملعب الجوهرة المشعة، ضمن الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. (طالع تقرير المباراة)

وقال أوفيني، خلال تصريحاته لقناة "السعودية الرياضية"، عقب المباراة: "قدمنا مباراة كبيرة وحققنا نتيجة جيدة، وهذا يرجع إلى عملنا طوال الأيام الماضية، عملنا بطريقة جادة وشاقة، ونحاول أن نقدم ما في وسعنا من أجل الاتحاد، لكن أحيانًا الكرة لا تعطيك ما تسحقه، كما حدث خلال مواجهة الهلال، فقد كنا نستحق الفوز، لكننا عوضنا الجمهور بنتيجة الليلة".

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وأضاف: "الآن غيرنا عقليتنا، نقاتل على كل مباراة، وهذا ظهر في الثلاث مباريات الأخيرة أمام أولمبيك آسفي ثم الهلال واليوم أمام الشباب، صحيح خسرنا نقاط في الماضي على أرضنا وأمام فرق صغيرة، لكن هذا أصبح ماضيًا وتغيرت عقليتنا حاليًا، حتى نظهر للجميع قوتنا ومدى إمكانياتنا في كل مباراة".

محترف النمور اختتم: "الجمهور يساندنا بشكل كبير حتى أننا نشعر في بعض المباريات أننا نلعب بلاعب إضافي بسببهم، من المهم استمرار هذا الدعم، ونعدهم بالعمل الشاق حتى نحقق نتائج إيجابية في المباريات المقبلة".

يذكر أن الفوز رفع رصيد العميد إلى النقطة 22 في المركز الـ12، بينما تجمد رصيد الشباب عند 28 نقطة في المركز الثامن.