العميد خسر أمام الرجاء بركلات الترجيح

تسببت خسارة نادي الاتحاد السعودي لنهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، لنقل أحد مشجعيه إلى المستشفى، إذ لم يتحمل ضياع اللقب على فريقه.

العميد خسر النهائي العربي أمام الرجاء المغربي، بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل برباعية لكل منهما، على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله.

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هذا اللقب هو الوحيد الذي تبقى للنمور كي لا يخرجوا من الموسم الماضي دون أي ألقاب، لكنهم لم يتمكنوا من العودة به، في ظل الأخطاء الدفاعية، خاصةً مع غياب قلب الدفاع المصري أحمد حجازي، للإيقاف.

الإثارة كانت حاضرة بقوة مع أهداف الجولة الأولى في



دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين



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المشجع أحمد باهرمز أحد عشاق النادي الجداوي، والذي تفاعل مع أحداث المباراة بصورة كبيرة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، لكنه أصيب بحالة إعياء بعد المباراة.

وأعلن المشجع عقب نهاية اللقاء، بسوء حالته النفسية للخسارة، والابتعاد عن "تويتر"، لحين استعادة عافيته، لكن بعدها بساعات أعلنت كريمته نقله للمستشفى.

وكتبت كريمة باهرمز: "دعواتكم ربي سلم بابا، أنا ساره بنته ادعوا له ان شاء الله يسيب الكورة ربي سلمه الله يحفظه ويخليه لنا عدت على خير الحمد لله وهو احسن الان الشكر لله".

دعواتكم ربي سلم بابا #احمد_باهرمز

انا ساره بنته ادعوا له ان شاء الله يسيب الكورة ربي سلمه الله يحفظه ويخليه لنا

عدت على خير الحمد لله وهو احسن الان الشكر لله pic.twitter.com/Vw5rHp8FLF — أحمد باهرمز (@ahmed_bahurmoz) August 22, 2021

يذكر أن الاتحاد كان قد افتتح موسمه الجديد في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالهزيمة أمام الفيحاء بهدف نظيف، ثم الفوز في الجولة الثانية أمام الرائد بثلاثية نظيفة، قبل النهائي العربي.

ومن المقرر أن يعود النمور لجدة، على أن يعودوا للمباريات المحلية بمواجهة الفيصلي في 27 من أغسطس الجاري، ضمن الجولة الثالثة من الدوري.

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