الاتحاد يكافئ مشجع الكلاسيكو بتذاكر مجانية طوال الموسم

الحائلي للعنزي: هذا الوفاء ما نحتاجه

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

استقبل أنمار الحائلي؛ رئيس نادي اتحاد جدة السعودي، في مران الفريق المسائي أمس الأحد، المشجع الوفي عبد الله العنزي، لتكريمه على وفائه للعميد.

العنزي كان قد اختير في مواجهة الهلال والاتحاد، في الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، للفوز بسيارة المقدمة من الهيئة العامة للرياضة.

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وأعلن الحائلي منح تذاكر مجانية للمشجع في مواجهة الفريق المقبلة، وبكافة مباريات الدوري، هو ومرافقيه.

وقال رئيس النادي، عبر برنامج "الكورة مع وليد": "هذا هو ما نبحث عنه، الوفاء للنادي، نحن نفعل كل ما بوسعنا لإسعاد الجماهير، وفي الأخير هم رأس مال النادي، لأنهم الباقون والمسؤولون يرحلون".

من جانبه، قال العنزي: "كنت ألعب مرة يد بالاتحاد، وكذلك حضرت المباراة الآسيوية التي فاز بها الاتحاد بخماسية، هربت وقتها من المستشفى وقدمت للاحتفال مع الجماهير".

#الدوري_مع_وليد



أنمار الحائلي - رئيس #الاتحاد: نقدم الدعوة للمشجع عبدالله العنزي لحضور مباريات الموسم للفريق.. المشجع العنزي: شعوري لا يوصف لاستقبالي في نادي الاتحاد من الإدارة واللاعبين. pic.twitter.com/cNabasy069 — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) September 29, 2019

يذكر أن العميد يستعد لملاقاة التعاون، غدًا الثلاثاء، ضمن مؤجلات الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الإتي المركز العاشر في جدول الترتيب برصيد ست نقاط من أربع مباريات، بينما يأتي التعاون في المركز الـ13 بأربع نقاط من ثلاث مباريات.