داكوستا وبريجوفيتش يقلقان سييرا قبل مواجهة الشباب

العميد تنتظره مواجهة صعبة أمام الليث بالرياض، بعد هزيمتي الهلال

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

لم يستطع الثنائي المغربي مروان داكوستا والصربي ألكسندر بريجوفيتش؛ لاعبا الاتحاد السعودي، استكمال الحصة التدريبية، اليوم الأربعاء، استعدادًا لمواجهة الشباب.

العميد يلاقي الليوث بعد غدٍ الجمعة، على ملعب الملك فهد الدولي، ضمن الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وأعلن الحساب الرسمي للنمور معاناة داكوستا من آلام في الظهر، بينما تعرض الصربي لإصابة في القدم، لاضطرا على إثرها لمغادرة المران.

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واصطحبهما الجهاز الطبي إلى العيادة الطبية بالنادي من أجل الخضوع لمزيد من الفحوصات الطبية لتشخيص إصابتهما، ليتأكد بشكل رسمي غيابهما عن مواجهة الشباب.

ومن المقرر أن تغادر بعثة الاتحاد غدًا الخميس، مدينة جدة متجهة إلى الرياض، حيث تخوض آخر مران لها قبل المباراة بها.

يذكر أن الاتحاد يحتل المركز الـ14 في جدول الترتيب برصيد ثلاث نقاط، جمعها من ثلاث مباريات، بالفوز في واحدة وخسارة اثنتين.

أما الشباب فيأتي بالمركز السابع برصيد ست نقاط، جمعها من الفوز في مباراة واحدة وثلاثة تعادلات.