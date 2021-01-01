اتحاد جدة يرفع شكوى إلى اتحاد الكرة لتعرضه لظلم تحكيمي

الشكوى من التحكيم بالدوري السعودي تتزايد

تتابع شكوى الأندية السعودية بشأن تعرضها لظلم تحكيمي خلال مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، منذ بداية الموسم الجاري.

لجنة الحكام التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة تريساكو، تعتمد منذ بداية الموسم الجاري على الحكام السعودي باستثناء قليل من المباريات، التي تجلب بها أطقم أجنبية بناءً على طلب الأندية، لكنها لم تتوقف عن استقبال شكاوى وانتقادات بسبب الأخطاء.

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ووفقًا لصحيفة "الاقتصادية" فإن نادي اتحاد جدة أرسل خطابًا إلى اتحاد كرة القدم، يتضمن بيانًا مفصلًا عن الأخطاء التحكيمية التي تعرضها خلال الفريق منذ بداية الموسم.

العميد يحتل المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 21 نقطة، حصدها من الفوز في خمس مباريات، والتعادل في ست، وتلقي هزيمتين.

وكان الهلال قد سبق العميد في شكوى التحكيم قبل يومين، بعدما انتهى لقاء الكلاسيكو أمام الأهلي بالتعادل السلبي دون أهداف، ضمن الجولة الـ13، وقبلها بعض الأندية التي أصدرت بيانات هي الأخرى.

الزعيم يتصدر جدول الترتيب برصيد 26 نقطة، بينما يحل الراقي في المركز الثالث بـ23 نقطة، وبالوصافة يأتي الشباب بـ25 نقطة.