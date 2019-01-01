نائب رئيس الاتحاد: لن نكرر خطأنا مع سييرا مع المدرب الجديد ولن نستقيل

أحمد عصام كعكي يؤكد أن عناد سييرا وراء إقالته

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

رفض أحمد عصام كعكي؛ نائب رئيس نادي اتحاد جدة السعودي، اتهام مجلس الإدارة بالتأخر في إقالة التشيلي لويس سييرا؛ المدير الفني للفريق، مؤكدًا أن عناد التشيلي كان وراء إقالته.

مجلس العميد أقال سييرا أول أمس السبت، عقب تلقي الهزيمة أمام الوحدة بهدف وحيد، ضمن الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

التشيلي كان قد قاد الاتحاد في فبراير الماضي، لينجح في إنقاذه من شبح الهبوط، الذي طارده طوال الموسم الماضي، لكن في الموسم الحالي تلقى أربعة هزائم في أول سبع جولات بالدوري.

وقال كعكي، خلال تصريحاته لصحيفة "الرياضية": "القرار لم يأت متأخرًا، طالبونا بإقالة المدرب خلال فترة التوقف، لكن كيف والفريق قدم مباراتين جميلتين أمام الشباب والتعاون وفاز بهما، لكن الأوضاع تغيرت في لقاء الحزم وتواصلت الأخطاء في لقاء الوحدة، فكان قرار الإقالة".

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وأضاف: "النتائج السلبية ومنحنا له فرصة كافية مع مواصلته العناد في نقاشاته معنا، كل هذا اضطرنا لإقالته، بجانب عدم الاستقرار على تشكيل وتغيير لاعبين في التشكيل، هذه العوامل أثرت على الاتحاد حتى وصلنا مع سييرا إلى طريق مسدود".

وعن المدرب الجديد، أوضح نائب رئيس النادي الجداوي: "نفضل المدرب الأوروبي، فالمدرسة الأوروبية أفضل وأقرب وبدأنا في البحث، لكننا لن نكرر خطأنا ونمنح المدرب الجديد الصلاحيات المطلقة في اختيار اللاعبين الأجانب بيناير المقبل، فالمؤمن لا يلدغ من جحر مرتين".

وبسؤاله عن رد فعل الإدارة في ظل مطالب الجماهير برحيل المجلس بالكامل: "يجب أن يعلم الجميع بأن جماهير نادي الاتحاد هي وقودنا الذي نستمد به قوتنا في قيادة الدفة ولا غنى عنهم إطلاقًا.. تخيل جماهير وقفت مع النادي في أحلك الظروف في بادرة نادرة لجماهير أندية العالم، لذا فالطبيعي أن نضع انتقاداتهم الهادفة في الحسبان.

"لكن الانتقادات بها شيء غريب ومريب في آن واحد، بعضهم يتصيد الأخطاء ويصورها على أنها مأساة وما شابه ذلك.. يجب أن يعي الجميع أننا إدارة لم تكمل 4 أشهر ولدينا عمل شاق لعودة النادي لمكانه الطبيعي، وجميع إدارات الأندية من الطبيعي أن يكون لديها إيجابيات وسلبيات".

واختتم: "لن نستقبل، ما يقال مجرد شائعات مغرضة، ونحن مستمرون في خدمة النادي".