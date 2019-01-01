بعد رفض زلاتكو - إدارة الاتحاد تتواصل مع مدرب يوفنتوس السابق لخلافة سييرا

العميد في حاجة إلى مدرب أجنبي في أسرع وقت، لإنقاذ موسمه

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

يواصل مجلس إدارة نادي الاتحاد السعودي برئاسة أنمار الحائلي، خلال هذه الأيام البحث عن مدرب أجنبي جديد للفريق، بعد قرار إقالة التشيلي لويس سييرا.

إدارة العميد أقالت المدرب التشيلي أول أمس السبت، عقب تلقي الهزيمة أمام الوحدة بهدف وحيد، ضمن الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية فإن الاتحاديين فتحوا باب الاتصالات مع ماسيمو كاريرا؛ المدرب الأسبق ليوفنتوس ومنتخب إيطاليا وسبارتاك موسكو الروسي.

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وأوضحت مصادر الصحفية أن مجلس النادي الجداوي كثف الاتصالات أمام الأحد مع كاريرا، رغبةً في تصحيح مسار الفريق في أسرع وقت.

الصحيفة أشارت كذلك إلى أن إدارة الاتحاد استفسرت من الكرواتي زلاتكو داليتش؛ المدير الفني لمنتخب كرواتيا، عن إمكانية تولي المسؤولية إلا أنه أكد صعوبة رحيله عن منتخب بلاده.

كاريرا صاحب الـ55 عامًا كان قد بدأ مسيرته التدريبية مدربًا رفقة أنتونيو كونتي باليوفي، من عام 2012 وحتى 2014، قبل أن يرحل للعمل بالجهاز الفني لمنتخب إيطاليا.

وحصد الإيطالي بطولة سوبر إيطاليا مع السيدة العجوز، وبطولتي الدوري الروسي والسوبر م سبارتاك موسكو.