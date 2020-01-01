مدني رحيمي يهاجم إدارة الحائلي: لا علاقة لها بالكرة وسبب تدهور الاتحاد

لاعب العميد الأسبق لا يعجبه حال النادي خلال الفترة الحالية ويحملهم مسؤولية تراجع النتائج بالتعاقدات السيئة

شن مدني رحيمي؛ لاعب وإداري اتحاد جدة السعودي الأسبق، هجومًا حادًا على مجلس الإدارة الحالي برئاسة أنمار الحائلي، محملًا إياه مسؤولية تدهور أوضاع النادي وفريق الكرة.

العميد يعاني الموسم الجاري من عدة أزمات على رأسها الديون وهروب لاعبيه الأجانب، مما انعكس على الفريق في الملعب بتراجع النتائج.

وقال رحيمي، خلال تصريحاته لصحيفة "الرياضية": "الأمور تعبانة، والسبب إدارة النادي، هم جلبوا لاعبين سيئين، لديهم لاعبون سعوديون غير جيدين، وتعاقدوا مع أجانب غير جيدين، مشكلة الاتحاد أنه أقل الأندية جلبًا للاعبين الجيدين، فكانت النتيجة ما حدث".

وأضاف: "لابد أن يكون هناك تغيير حقيقي في كل شيء، الفريق تعاقد مع لاعبين جدد مميزين، خاصة أنيس البدري وأوفيني، وهو عمل جيد تشكر عليه الإدارة، في الموسم الماضي اضطرت الإدارة السابقة لوضع حوافز للاعبين للتسجيل لتلافي الهبوط، المشكلة أن اللاعبين الذين حضروا في الشتوية في الموسم الماضي في رئاسة لؤي ناظر كانوا مرتفعي السعر، لأنه لا يوجد في الفترة الشتوية لاعبون كثر يمكن التعاقد معهم، لذا تكون الأسعار عالية، لهذا الاتحاد واجه مشكلة كبيرة في التعاقد مع لاعبين جدد".

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لاعب النمور الأسبق تابع: "ضعف الخبرات الرياضية للإدارات المتعاقبة، هذه هي المشكلة التي تورط فيها الاتحاد، الإدارة الحالية لا علاقة لها بالكرة، ولا تملك علاقة جيدة بالاتحاديين، لا تعرف الاتحاديين الكبار، هم لا يعرفونهم وهذه مشكلة من المشاكل التي تواجه النادي، وهم يعرفون أنهم لا يفهمون الكرة وماذا تحتاج".

يذكر أن العميد يحتل المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 14 نقطة، إذ حقق الفوز في أربع مباريات فقط، وتعادل في اثنتين، وخسر ثمانية لقاءات أخرى.