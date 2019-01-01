الحائلي: سييرا فقد صوابه ولجنة رباعية لاختيار أجانب الشتوية

رئيس الاتحاد يؤكد أن الحق مع فريقه في احتجاجه ضد أبها بنسبة 100 بالمئة

كشف أنمار الحائلي؛ رئيس نادي اتحاد جدة السعودي، عن استيائه من التشيلي لويس سييرا؛ المدير الفني السابق للفريق، مؤكدًا أنه تصرف بغرابة شديدة في الفترة الأخيرة له مع العميد.

المدرب التشيلي كان قد تمت إقالته من تدريب النمور بعد تلقي الهزيمة أمام الوحدة بهدف وحيد، في الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، في أكتوبر الماضي.

وقال الحائلي، في تصريحاته للصحفيين، عن هذه الفترة: "بكل أسف سييرا تعامل بغرابة معنا، بحث فقط عن الشرط الجزائي، ففقد صوابه حتى يخرج من الاتحاد، حتى أفسد علينا كافة خططنا، رغم أنني لم أكن أنوي إقالته، كونه قاد الفريق من قبل لتحقيق لقبي كأس ولي العهد وكأس الملك".

وأضاف: "كنت أرى أن استمراره أمر ضروري، وكذلك تحدثت مع عدد من رؤساء النادي السابقين منهم نواف المقيرن، الذي نصحني بعدم التسرع في إقالته، حتى لا نخطأ نفس الخطأ الذي وقع به خلال فترته، لكن سييرا هو من اضطرنا لذلك وفقًا لتصرفاته الغريبة".

بسؤاله عن صفقات الفريق خلال الميركاتو الشتوي المقبل، أوضح: "اللاعبون الحاليون لهم كامل الثقة، وعندما يأتي يناير، سنشاهد ما يحدث، لكن الصفقات الجديدة سيتم اختيارها من قبل لجنة رباعية مكونة من محمد نور وعبد الله فوال وحمد المنتشري وإبراهيم السويد".

الصنيع: لن نتوانى في الحفاظ على حقوق الاتحاد وسنصل لأبعد نقطة في احتجاجنا

عن استئناف الاتحاد حول قرار رفض الاحتجاج على مشاركة أحمد مصطفى؛ لاعب أبها، خلال مواجهة الفريقين، علق: "الحق لنا 100 بالمئة، تسلمنا حيثيات رفض الاحتجاج أمس وقمنا بالرد عليها، وبإذن الله سيكون القرار في صالحنا".

لجنة الانضباط كانت قد رفضت احتجاجات اتحاد جدة حول قانونية مشاركة أحمد مصطفى؛ لاعب أبها، في مواجهة الفريقين، بداعي أنه تم تسجيل كلاعب مواليد وهو لا تنطبق عليه الشروط. (طالع التفاصيل)

الفريقان تقابلا في الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، وفاز أبها باللقاء بثنائية مقابل هدف وحيد.

ويحتل العميد المركز الـ13 في جدول الترتيب برصيد تسع نقاط، أما أبها فيأتي في المركز التاسع بـ11 نقطة.