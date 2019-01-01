الحائلي يتحدث عن إقالة سييرا و"الاتحاد العجوز" وأزمة البيشي

رئيس الاتحاد يعلن تحمله مسؤولية كافة ما يحدث بالنادي رافضًا لوم اللاعبين

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

اعترف أنمار الحائلي؛ رئيس نادي اتحاد جدة السعودي، بتفكيره في إقالة التشيلي لويس سييرا؛ المدير الفني للفريق، عقب تلقي الهزيمة الثانية أمام الهلال خلال خمس أيام، موضحًا أنه تراجع بعد اجتماع جمعهما سويًا.

الزعيم أقصى العميد من دوري ربع نهائي دوري أبطال آسيا بعدما تغلب عليه بثلاثية مقابل هدف وحيد، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وبعدها بخمسة أيام، تلقى الاتحاد الهزيمة بالنتيجة نفسها أمام الهلال، في الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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وقال الحائلي، خلال تصريحاته لبرنامج "الكورة مع وليد": "لا زلنا في الجولة الثالثة بالدوري، منذ متى وصل الاتحاد لدور الثمانية بآسيا؟ منذ سنوات طويلة، تهكم البعض على تصريح أننا نبني فريق، لكنني كنت أقصد أن فريقنا بدأ ينافس ولدينا سبعة لاعبين دوليين وتتسابق الشركات الراعية علينا وبدأ استقرار فني وإداري، وهذا ما يبحث عنه الاتحاد، دون استقرار لن يتحقق شيء، إذا قمت بتغيير مدرب أو إدارة كل ثلاث مباريات، فلن يتغير شيء، لا بد أن نتعلم مما حدث بالموسم الماضي.

"ما يحدث حاليًا أشبه بالموسم الماضي، نغير مدرب في الجولة الثالثة ويأتي مدرب جديد يحتاج لمباراتين أو ثلاث لفهم الفريق، نخسر نقاط، ثم نستقطب أجنبي ويستمر نزيف النقاط، إلى الآن الأمور تسير بشكل صحيح من ناحية الاستقرار والثقة، ونحن أمامنا ثلاث مباريات قبل فترة التوقف، سيكون لها الحكم بشكل كبير على ما سيحدث في المستقبل".

وأضاف: "كنت أفكر في إقالة سييرا بعد هزيمة الهلال الأخيرة، لكن تراجعت بعد اجتماعي بالمدرب وبعد تدخلي الإداري بشكل مباشر معه على عكس الماضي كنت أتركه لقناعتي بصعوبة تدخل الإداري في العمل الفني، استمعت لسييرا وغيرت من قناعاته كثيرًا، ووعدني بتقديم مستوى مميز في الثلاث مباريات المقبلة، وعلى إثرها سنتخذ القرار الصحيح، القرارات الانفعالية ستجعل الفريق بحال أسوأ".

وبسؤاله عن الانتقادات التي تعرض لها ميركاتو العميد الصيفي، علق:"لا يوجد عمل دون أخطاء، نعم ارتكبنا بعض الأخطاء، في البداية كنا في مفترق طرق، نريد التعامل مع المدرب بطريقة احترافية، خاصة وأنه في أسوأ الأحوال حققنا معه بطولتين من قبل وحضر العام الماضي أنقذ الفريق من الهبوط ولعب نهائي كأس الملك، فكان من الطبيعي أن تكون أول جلسة معه حول متطلباته والتي كانت 4 لاعبين سعوديين و2 أجانب، تم استقدامهم بالكامل، الآراء كانت مختلفة بين الإدارة والمدرب، لكن كان الرأي الأول والأخير له، فسألته ماذا تريد أن تفعل بالفريق؟، قال إذا أردت المنافسة، أجلب لي هؤلاء اللاعبين".

وعن منح الاتحاد لقب "العجوز" لضم لاعبين في الثلاثينات بالصيف: "القرار كان مفترق طرق بيننا وبين المدرب، سييرا كان شرسًا في المفاوضات معنا حول جلب خيمينيز وفيتشو، ولا أعتقد في ذلك الوقت وإلى الآن أنه يرغب في الهزيمة، حتى وصلنا لمرحلة احضروهم حتى ننافس، وإذا عارضناه، كان هاجمنا بأننا لم نلبي طلباته، لكنني حاليًا نادمًا نوعًا ما بإعطاء سييرا كامل الصلاحيات".

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وتطرق رئيس النادي الجداوي للحديث عن المشادة الكلامية التي نشبت بين الحارس فواز القرني ومحترف الفريق فيتشو، خلال مواجهة ضمك بالدوري: "المنافسة شيء طبيعي بين اللاعبين، وهذا حدث في الهلال بين المدرب ومهاجم الفريق، هذا طبيعي، علينا ألا ننسى أننا نواجه ضمك ومتأخرين بالنتيجة، وحماس القرني وفيتشو دفعهم لما فعلوه، بالعكس أرى أن العلاقة ممتازة بين اللاعبين والمدرب والإدارة، ويجب ألا نطلق الشائعات حول أي لقطة تحدث".

وبشأن أزمة استبعاد عبد العزيز البيشي؛ لاعب الفريق، عن مواجهة الهلال، وتعرض المدرب للانتقادات لاستبعاده: "غياب اللاعب غير منطقي، هو كان جاهزًا فنيًا، تحدثت معهما وفهمت وجهات النظر، وهي أمور واردة، بالفعل البيشي كان جاهزًا للمشاركة أمام الهلال، لكن استبعاده قرار فني ولأنه لم يؤدي بعض التدريبات بالطريقة التي أرادها سييرا، لا يمكننا أن نفرض اسم معين على المدرب، لن يقبل أي مدرب محترم التدخل في عمله.

"لم يحدث صدام بين البيشي وسييرا بسبب عدم الدفع به خلال تواجد خيمينيز، هذا غير صحيح بالمرة، البيشي أكبر من ذلك، وبيئة الاتحاد نظيفة وممتازة، اللاعبون المحليون لدينا على مستوى عالي من التكتيك والانضباط".

واختتم موجهًا رسالة للجماهير: "أتمنى دعمكم كما هو معهود للاعبين بشكل خاصة، صبوا غضبكم على الرئيس، اللاعب إنسان ولديه حياته، ماذا تريدون عندما تحطمون اللاعبين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كل من ودع البطولة الآسيوية يمر بمنعطف مثلها، النصر هُزم من الحزم، مع كامل احترامي للحزم، لكنه كان مهزومًا قبلها بستة أهداف من الاتفاق".

يذكر أن الاتحاد يستعد لمواجهة التعاون غدًا الثلاثاء، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، ضمن مؤجلات الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل العميد المركز الـ14 في جدول الترتيب برصيد ثلاث نقاط من ثلاث مباريات، بينما يأتي السكري في المركز العاشر بأربع نقاط من مباراتين.