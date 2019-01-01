الاتحاد خرج خالي الوفاض وخسر 30 ألف ريال

النادي الجداوي يمر بأزمة مالية وموقفه في الاحتجاج ضد أبها جعله يخسر 30 ألف ريال

لم يستفد نادي اتحاد جدة السعودي أي شيء من محاولاته على مدار الشهر الماضي مع لجنة الانضباط والأخلاق ولجنة الاستئناف، بشأن أزمته مع نادي أبها.

مسؤولو العميد تقدموا باحتجاجهم عقب المباراة، التي أقيمت في 27 من أكتوبر الماضي، بداعي أن المصري أحمد مصطفى؛ لاعب أبها، ليس من المواليد، وهو ما يمنع مشاركته وفقًا للوائح والقوانين.

قوانين الاتحاد السعودي تشترط ألا يكون قد سبق تسجيل اللاعب في قائمة منتخبات أخرى حتى يتسنى تسجيله كلاعب مواليد.

ورفضت لجنة الانضباط الاحتجاج، ثم أيدت قرارها أمس الإثنين، لجنة الاستئناف بالرفض أيضًا، في قرار نهائي غير قابل للطعن.

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ووفقًا لصحيفة "الرياضية" فإن مصادر داخل النادي الجداوي أكدت أن مجلس العميد تكبل 30 ألف ريال خلال رحلته في الأزمة، بخلاف أتعاب المحاميين.

وأوضحت الصحيفة أن الإدارة دفع 20 ألف ريال في مرحلة الاستئناف، و10 آلاف في الاحتجاج، وصادر اتحاد الكرة المبلغين.

الاتحاد يعاني خلال الموسم الحالي من أزمة مالية طاحنة، تسببت في فسخ الأرجنتيني إيميليانو فيتشو لعقده مع الفريق، بجانب شكوى المغربي مروان داكوستا من الأزمة نفسها.

يذكر أن المباراة كانت قد انتهت بفوز أبها بثنائية مقابل هدف وحيد، على ملعب الجوهرة المشعة، بالجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.