الصنيع: لن نتوانى في الحفاظ على حقوق الاتحاد وسنصل لأبعد نقطة في احتجاجنا

لجنة الانضباط رفضت احتجاج العميد ضد أبها

أكد حمد الصنيع؛ الرئيس التنفيذي لنادي الاتحاد السعودي، أن مجلس إدارة العميد سيواصل البحث عن حقوقه في احتجاجه المقدم ضد نادي أبها، مشددًا على تمسك المجلس بالاستئناف على رفض الاحتجاج.

لجنة الانضباط كانت قد رفض احتجاجات اتحاد جدة حول قانونية مشاركة أحمد مصطفى؛ لاعب أبها، في مواجهة الفريقين، بداعي أنه تم تسجيل كلاعب مواليد وهو لا تنطبق عليه الشروط. (طالع التفاصيل)

وقال الصنيع، خلال تصريحاته لقناة "السعودية الرياضية": "سنستمر في الاستئناف على قرار لجنة الانضباط، وسنواصل البحث عن حقوق النادي أينما كانت وإلى أبعد مكان من الممكن أن نصل إليه، كلنا ثقة في كل اللجان، لكننا نحافظ على حقوق الاتحاد".

وأضاف: "طلبنا معرفة حيثيات قرار رفض الاحتجاج وننتظر الرد، وبمجرد وصوله سنقدم استئنافنا، ومهما كانت الحيثيات، فإننا سنقدم استئنافنا".

الرئيس التنفيذي للنادي الجداوي اختتم: "لن نتوانى في الحفاظ على حقوق نادينا، لم نتجه إلى الإعلام واتجهنا للطرق النظامية للحصول على حقوقنا، وإن كان البعض يرى أن ذلك غير كافيًا ويجب استغلال كافة الأدوات المتاحة لنا، لكن الطرق النظامية هي أسلوب إدارتنا فقط".

يذكر أن الفريقين تقابلا في الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، وفاز أبها باللقاء بثنائية مقابل هدف وحيد.

ويحتل العميد المركز الـ13 في جدول الترتيب برصيد تسع نقاط، أما أبها فيأتي في المركز التاسع بـ11 نقطة.